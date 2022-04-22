Rusya’da ithalat-ihracat istatistikleri yayınlanmıyor

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya’da ithalat-ihracat istatistiklerinin "geçici bir süre" yayınlanmayacağı duyuruldu. Savaş içindeki Rusya, elindeki ihracat gücünü sergilemek istemiyor.

Türkiye'nin dış ticaretinin önemli bir kısmının yapıldığı Rusya, içinde bulunduğu savaşın da etkisi ile ihracat ve ithalat rakamlarını geçici bir süreliğine paylaşmayacağını açıkladı.

Rusya’nın ithalat-ihracatına yönelik son istatistikler ocak ayında yayınlanmıştı.

FTS Başkanı Bulavin, gazetecilerle paylaştı

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) Başkanı Vladimir Bulavin, Moskova’da gazetecilere bir açıklama yaparak, ülkedeki ithalat-ihracat istatistiklerinin geçici bir süre yayınlanmayacağını duyurdu.

"Geçici bir önlem"

Bu kararı desteklediğine işaret eden Bulavin, “Yanlış öngörülere, spekülasyonlara ve tutarsızlıklara mahal vermemek adına bu kararı destekliyorum. Bu karar geçici bir önlemdir.” dedi.