Rusya'da koronavirüste şirketlerin yüzde 10'u kapandı

Koronavirüs salgını tüm dünyadaki ekonomik faaliyetleri olarak etkilerken Rusya'da da şirketlerin yüzde 10'unun bu nedenle faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldığını belirtti.

Koronavirüs salgını, getirdiği zorluklar ve desteklerin geç kalmasından dolayı Rusya'daki işletmelerin yüzde 10'unun kapanmasına ve 70'inin de mali kayba uğramasına neden oldu.

Rusya Başkanlık Ofisi Girişimci Hakları Temsilcisi Boris Titov, başkent Moskova'da "Stolipın Forum" kapsamında düzenlenen basın toplantısında, koronavirüs salgınının Rus iş dünyasına etkilerini değerlendirdi.

Titov, koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki şirketlerin yüzde 70'inin mali kayba uğradığını belirterek, "Rusya'daki şirketlerin yüzde 10'u salgın nedeniyle faaliyetlerini tümüyle durdurmak zorunda kaldı." açıklamasını yaptı.

"ABD'DE HEM İNSANLAR HEM DE İŞLETMELER DESTEKLENDİ"

Önemli gelişmiş ülkelerin salgın dönemindeki kapanmalarla tek şekilde mücadele etmeyi tercih ettiğini aktaran Titov, "Kapanmalara karşı yumuşak para politikaları kullandılar. ABD'de hem nüfusa hem de girişimciye yönelik çok büyük fonlar harcandı." diye konuştu.

"RUSYA'DAKİ DESTEKLER İLK ETAPTA YETERSİZ KALDI"

Rusya'da ise devletin daha mütevazi bir düzeyde destek verdiğine işaret eden Titov, "Ancak bu durum ikinci veya üçüncü kapanma dönemlerinin uygulanmamasıyla telafi edildi." dedi.

“ŞİRKETLERİN YÜZDE 70'İ MALİ KAYBA UĞRADI”

Salgın nedeniyle çok sayıda Rus şirketinin de zarar gördüğünü aktaran Titov, şirketlerin yüzde 70'inin mali kayba uğradığını, Rusya'daki şirketlerin yüzde 10'unun salgın nedeniyle faaliyetlerini tümüyle durdurmak zorunda kaldığını anlattı.

“DESTEK ALMAYAN ŞİRKETLER YOK OLDU”

Titov, salgın döneminde faaliyetlerine devam edebilen bazı şirketlerin çeşitli fırsatları değerlendirdiklerini, devletin destek vermediği çok sayıda şirketin ise yok olmak zorunda kaldığını söyledi.