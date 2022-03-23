Rusya’da kripto paralara talep 4 katına çıktı

Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusya'ya getirilen yaptırımlar ülkenin kripto paraya yönelmesine neden oldu.

Rusya'da, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla rubleyle yapılan bazı kripto para işlemlerinin hacimlerinde yüzde 400'e yakın artışlar yaşandı.

Rusya’da vatandaşlar, tasarruflarını koruyabilmek ve yurt dışına para transfer edebilmek için kripto paralara yoğun ilgi gösteriyor.

BITCOIN'E İLGİ YOĞUNLAŞTI

Ukrayna’da savaşın başlamasından bir gün önce, 23 Şubat’ta, Rus rublesiyle işlem yapılan Bitcoin (BTC) hacmi yaklaşık 100 BTC düzeyindeydi.

Savaşın başladığı 24 Şubat’ta ise bu rakam yüzde 330 artışla 430 BTC’ye çıkarken, 7 Mart’ta 500 BTC’ye yükseldi.

“Sabit coin” olarak tanımlanan Tether’da ruble ile yapılan işlemler de 23 Şubat’a kıyasla yüzde 400 artarak 28 Şubat’ta 35 milyon dolara çıktı.

YILLIK İŞLEM HACMİ 200 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre Rusların kripto para birimleriyle yıllık işlem hacmi yaklaşık 5 milyar dolar düzeyindeyken, bazı uzmanlara göre ise Rusya vatandaşlarının sahip oldukları toplam kripto varlıklar yaklaşık 200 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

RUS YETKİLİLERİN KRİPTO PARALARA YAKLAŞIMI DEĞİŞTİ

Rusya’da savaş öncesinde kripto paraların ülkede tümüyle yasaklanması gündeme gelirken, yetkililerin artık bu alana yönelik yaptıkları ılımlı açıklamalar da dikkati çekiyor.

Son olarak ülkenin en büyük bankası Sberbank’a dijital finansal varlıkları ihraç ve takas etme lisansı verilirken, Rus hükümeti, ülkede kripto para madenciliği yapanlara yönelik yasakların gelmeyeceğini, aksine bu sektöre yönelik mevzuatların geliştirilmesi gerektiğini duyurdu.

ECB BAŞKANI BU DOĞRULTUDA AÇIKLAMA YAPTI

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da dün yaptığı açıklamada, kripto paraların Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmekte kullanıldığını söyledi.

"KRİPTO PARALAR AMBARGOYU AŞABİLMEK İÇİN BİR ARAÇ HALİNE GELEBİLİR"

Moskova'daki Finans Üniversitesi'nin Sosyo-Ekonomik Araştırma Enstitüsü Direktörü Aleksey Zubyets, ülkede kripto paralara yönelik talebin daha da artacağını söyledi.

Rus rublesindeki değer kaybının söz konusu talebi artıran önemli bir unsur olduğuna işaret eden Zubyets, “Diğer nedeni ise şu anda yaptırımlar nedeniyle belirli ürünleri alabilmek için yurt dışına para göndermekte sorun yaşıyoruz. ABD ve Avrupa Birliği tarafından ilan edilen ekonomik savaşta, kripto paralar ambargoyu aşabilmek için bir araç haline gelebilir.” dedi.

EKONOMİK SAVAŞTA KRİPTO PARALARIN ROLÜ ARTACAK

Rusya’da yetkililerin daha önce kripto paraları yasaklamak isterken şimdi farklı bir yaklaşım sergilediğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Zubyets, şöyle konuştu:

“Mevcut ekonomik durumun uzun yıllar süreceğini anlamamız lazım. Finans dünyası bir daha asla altı ay, bir yıl öncesindeki bir durumda olmayabilir. Sadece Rusya-Çin bloku değil, birçok farklı finansal ve ekonomik blok arasındaki mücadele çok daha keskin hale gelecek ve hayatımızda kalıcı bir fenomen haline gelecektir. Bu koşullar altında kripto paraların rolü de değişecek. Şunu anlamalısınız ki uluslararası finansta herkesin herkese karşı olduğu evrensel mücadelenin artacağını varsaydığımızda bahsettiğim fenomen nedeniyle kripto paralar gelecekte çok daha yaygın bir ödeme aracı haline gelecek. Kripto paraların büyük bir geleceği var ve soru nasıl görüneceği, kripto para dolaşım sistemlerinin Rusya'da nasıl kurulacağıdır ve bunu önümüzdeki birkaç ay içinde, belki de önümüzdeki birkaç yıl içinde göreceğiz.”