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    Rusya, kripto parayı 2023'te yasal hale getirecek

    Kripto para birimi, ülkede yasal çerçeveye sahip olacak. Rusya içinde ise ödeme aracı olarak kullanılamayacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 14:50
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    Rusya, kripto parayı 2023'te yasal hale getirecek

    Rusya, gelecek yıl kripto paralarla ilgili adım atmaya hazırlanıyor.

    Devlet Duması Finans Piyasası Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, 2023'te kripto para biriminin Rusya'da yasal bir ürün olarak ortaya çıkacağını söyledi.

    Ödeme aracı olarak kullanılamayacak

    Aksakov, kripto para biriminin ülke içinde ödeme aracı olarak kullanılamayacağını, ancak bazı durumların yanı sıra paralel ithalat teslimatları için ödeme yapmak üzere kullanılabileceğini açıkladı.

    Uluslararası ödemeler için kripto para birimlerinin kullanımına ilişkin yasa tasarısının, yıl sonuna kadar kabul edilmesi bekleniyor.

    Yasal hale getirilecek

    Kommersant'ın haberine göre, Aksakov, "Herkesi temin ederim ki kripto para birimi, yasal bir ürün olarak seneye ülkemizde mutlaka çıkacaktır, mutlaka bir mevzuat çıkacaktır, milletvekillerinin de destekleyeceğini umuyorum, milletvekillerinin oy kullanması gerekiyor, sonra devlet başkanı imzalıyor." dedi.

    Başbakan Mişustin'in talimatı

    Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, eylül ayında, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Federal Mali İzleme Kurumu ve Federal Vergi Servisi'ne kripto para madenciliğini düzenleyen yasalar, dijital para birimlerinin ihracına ve dolaşımına ilişkin birleşik bir pozisyon geliştirmeleri talimatını vermişti.

    Rusya, kripto parayı 2023 te yasal hale getirecek #1


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