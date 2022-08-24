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    Rusya'da otomobil üretiminde yüzde 80,6 düşüş yaşandı

    Rusya'nın sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 gerilerken otomobil üretimi yüzde 80,6 azaldı.
    • 24.08.2022 - 20:18
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    Rusya'da otomobil üretiminde yüzde 80,6 düşüş yaşandı

    Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte dünyanı saran ekonomik darboğaz savaşan iki ülkede daha derinden hissediliyor.

    Bu kapsamda Rusya'da üretim alanında sıkıntılar Batı yaptırımları ile büyümeye devam ediyor.

    Otomobil üretimi yüzde 80,6 düştü

    Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkenin sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 düşerken, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 yükseldi.

    AA'nın haberine göre Rusya’da otomobil üretimi ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80,6 düştü.

    Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

    Rusya da otomobil üretiminde yüzde 80,6 düşüş yaşandı #1


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