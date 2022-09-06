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- Rusya'da özel yatırımcıların dost olmayan ülkelerden hisse alması yasaklanıyor
Rusya'da özel yatırımcıların dost olmayan ülkelerden hisse alması yasaklanıyor
- 06.09.2022 - 17:00
- Güncelleme : 06.09.2022 - 17:06
Rusya Merkez Bankası, özel yatırımcıların "dost olmayan ülkelerdeki" şirketlerin hisselerini almalarının 1 Ocak 2023'ten itibaren yasaklanacağını bildirdi.
Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki “kalifiye olmayan” yatırımcıların dost olmayan ülkelerdeki şirket hisselerine yönelik yatırımlarının yasaklanmasına karar verildiği kaydedildi.
Kalifiye olmayan yatırımcılar için riskler azaltılmaya çalışılıyor
Kararın, kalifiye olmayan yatırımcılar için riskleri azaltmaya yönelik alındığına işaret edilen açıklamada, yabancı finansal kuruluşların, edinilen varlıkların herhangi bir uyarıda bulunmadan elden çıkarılmasını engelleyebileceklerine vurgu yapıldı.
Engellemeler yatırımcılara zarar verdi
Ayrıca, 5 milyondan fazla yatırımcının bu tür engellemeler nedeniyle zarar gördüğüne vurgu yapıldı.
"Yatırımları yapanların haklarının korunması zorlaştı"
Söz konusu yatırımları yapanların haklarının korunmasının zorlaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, sorunlara ilişkin çözümlerin Rusya’nın yetki alanı dışında kaldığına işaret edildi.
1 Ocak 2023 tarihinden sonra izin yok
Açıklamada, aracı kurumların, özel yatırımcılara 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla dost olmayan ülkelerdeki şirket hisselerine yönelik yatırımlarına onay vermeyeceği kaydedildi.