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Rusya'da özel yatırımcıların dost olmayan ülkelerden hisse alması yasaklanıyor

Rusya'da özel yatırımcıların dost olmayan ülkelerden hisse alması yasaklanıyor

Rusya, Ukrayna ile girdiği savaş sonrasında kendisine yaptırım yapan ülkeleri "dost olmayan ülkeler" olarak tanımladı. Bu ülkelerden hisse alınmamasına dair bir karar verdi.