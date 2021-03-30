Rusya'da şeker ve ayçiçek yağı tavan fiyat uygulaması uzatıldı

Rusya’da, enflasyona olan etkilerini azaltmak amacıyla şeker ve ayçiçek yağına yönelik uygulanan tavan fiyatın süresinin uzatılmasına karar verildi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, şeker fiyatını sınırlandıran karar 1 Haziran’a, ayçiçek yağının fiyatını sınırlandıran karar ise 1 Ekim’e kadar uzatıldı.

1 KİLOGRAM ŞEKER 46 RUBLE, 1 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI FİYATI İSE 95 İLA 110 RUBLE ARASINDA

Rus hükümeti, Aralık 2020’de aldığı kararla 1 kilogram şekerin satış fiyatını 46 ruble, 1 litre ayçiçek yağının satış fiyatını ise 95 ila 110 ruble arasında sınırlandırmıştı.

“TAVAN FİYAT UYGULAMASI ENFLASYONA OLUMLU YANSIDI”

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından martta yapılan açıklamada, tavan fiyat uygulamasının enflasyona olumlu yansıdığı belirtilmişti.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, yıllık enflasyonun yıl sonu itibarıyla yüzde 5,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.