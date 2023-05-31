Rusya’da Türkiye turlarına talep arttı Cumhurbaşkanlığı seçimi bitti, turizm sezonu resmen başladı… Rusya Tur Operatörleri Birliği, Rusların Türkiye turlarına taleplerinde artış yaşandığını açıkladı.

İHA

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs’ta iki turlu seçime gitti.

Hem milletvekilleri belirlendi hem de cumhurbaşkanı seçildi.

Havaların da yağışlı geçtiği süreç, turizm sezonunu biraz geciktirdi.

Seçim bitti, tatil bölgeleri canlandı

Buna rağmen Avrupa ülkelerinden gelenler oldu.

Tarihi bir zaferle sonuçlanan seçim bitti, tatil bölgeleri canlanmaya başladı.

Sevindiren haber, Rusya’dan geldi.

Ruslar, talepleri artırdı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusların Türkiye turlarına taleplerinde artış yaşandığını açıkladı.

Açıklamada, “Türkiye'deki seçimlerin ardından sonuçları inceledik. Önceki dönemlerle karşılaştırıldığında pazartesi günü tur taleplerinde yüzde 50, salı günü de yüzde 40 artış oldu.” denildi.

Sadece seçimle ilgili de değil

Rusların Türkiye'ye yapılan tur paketlerine olan ilgisinin sadece cumhurbaşkanlığı seçimleriyle bağlantılı olmadığının da belirtildiği açıklamada, “Eğitim sezonunun tamamlanacak olması ve yaz sezonunun açılması da bu artışta önemli faktörler arasında.” ifadelerine yer verildi.

"Lider konumda"

Türkiye'nin Rus turistler açısından öneminden bahsedilen açıklamanın sonunda, "Türkiye, yaz sezonunda yine popüler ülkeler arasında lider konumda." denildi.