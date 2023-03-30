Rusya’da, Türkiye’deki yaz tatili paketlerinin yüzde 40’ı satıldı Rus tur operatörleri, erken rezervasyon kampanyası çerçevesinde Türkiye’deki yaz tatili paketlerinin yüzde 30-40’ını sattığını bildirdi.

AA

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye’nin pazardaki payının yüzde 50-55 olduğu anımsattı.

Birlik bir açıklama yaparak, şimdiden Türkiye'deki yaz tatili paketlerinin yüzde 30-40'ının satıldığını; kalan paketlerin de sezon içinde tükenmesini beklendiğini açıkladı.

"Türkiye'de kışın konaklamada yüzde 55-70 indirim yapıldı"

Birlikten yapılan açıklamada, kış mevsiminde Türkiye’deki bazı otellerde konaklama indirimlerinin yüzde 55-70’e ulaştığı hatırlatıldı.

"Türk otelleri indirim ve ayrıcalıklı ödeme koşulları sundu"

Türk otellerinde erken rezervasyon kampanyası sırasında tur operatörlerinin sadece indirim değil, ayrıcalıklı ödeme koşulları da sağladığı aktarılan açıklamada, “Erken rezervasyon kampanyasının sonuçlarına göre, tur operatörleri Türkiye’deki yaz paketlerinin yüzde 30-40’ını satmayı başardı.” ifadeleri kullanıldı.

"Kalan konaklamalar sezonda satılacaktır"

Açıklamada, kalan bölümün ise sezonda satılmasının beklendiği kaydedilerek, tur operatörlerinin ve en büyük acentelerin satışlarında Türkiye’nin pazardaki payının yüzde 50-55 olduğu anımsatıldı.

"Yaz sonunda Türkiye’deki tur fiyatlarının yüzde 20-25'e kadar yükselebilir"

Yaz sezonunda Türkiye’deki tur fiyatlarının mevcut seviyeye göre yüzde 20-25'e kadar yükselebileceğine işaret edilen açıklamada, Türk otellerinde Batı pazarlarından gelen rezervasyonlarda patlama yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, Rus turistlerin azalması halinde bile yerini alacak alternatiflerin olduğu belirtildi.