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    Rusya'da yıllık enflasyon 7 yılın zirvesinde

    Dünyanın dev ekonomilerinden Rusya'nın enflasyonu, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında yaşadığı sorunlar nedeni ile hızla yüzde 14,57e yükseldi.
    • AA
    • 24.03.2022 - 08:49
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    Rusya'da yıllık enflasyon 7 yılın zirvesinde

    Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede yıllık enflasyon 1,93 puan artarak yüzde 14,5 ile kasım 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

    "ENFLASYON DAHA DA ARTACAK"

    Uzmanlar, Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybının henüz tam anlamıyla fiyatlara yansımadığınI belirterek, enflasyonun daha da artmasının beklendiğini açıkladı.

    ÜRÜN FİYATLARI YAPTIRIMLARLA YÜKSELDİ

    Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 12-18 Mart’ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı. Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon oranı yüzde 1,93 seviyesinde gerçekleşti. yıllık enflasyon da 1,93 puan artarak kasım 2015’ten bu yana ilk defa yüzde 14,5’e çıktı.

    Rusya

    ŞEKER FİYATLARI YÜZDE 13,8 ARTTI

    Şeker fiyatları 12-18 Mart'ta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 13,8 artarken, soğan yüzde 13,7, televizyon ise yüzde 12,5 artış gösterdi.


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