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    Rusya'da yurt dışına para transferi 5 bin dolarla sınırlandırıldı

    Rusya’da gerçek kişilerin yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi.
    • AA
    • 06.03.2022 - 13:51
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    Rusya'da yurt dışına para transferi 5 bin dolarla sınırlandırıldı

    Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle mali istikrara yönelik ek karar alındığı belirtildi.

    DAHA ÖNCE ALINAN KARARLARA EK SINIRLANDIRMA GELDİ

    Döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle alınan karar hakkında yapılan açıklamada, "Önceki kararlara ilaveten, gerçek kişilerin yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi." ifadesi yer aldı.

    Rusya da yurt dışına para transferi 5 bin dolarla sınırlandırıldı #1


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