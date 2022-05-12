Rusya'daki krizi '90'lardan bu yana en büyüğü' olarak tanımlanıyor

Rusya'daki krizi '90'lardan bu yana en büyüğü' olarak tanımlanıyor

Rusya Merkez Bankası, ülkede yaşanan krizi analiz ettiği bir rapor yayınladı. Rapora göre ülke, 1990 yılından bu yana en büyük ekonomik krizin içinde.

Rusya Merkez Bankası, ülkenin yaşadığı savaş ortamının getirdiği yaptırımlarla ekonomisi sarsılınca ülkedeki krizi değerlendiren bir "Para politikası Raporu-Mayıs 2022"i yayınladı.

Banka, yaşanan krizi, "90'lardan bu yana yaşananların en büyüğü" olarak tanımladı.

"En önemli zorluk"

Raporda, ülkedeki krizin, Rus ekonomisi için 90'lı yıllardan bu yana yaşanan "en önemli zorluklardan biri" olduğu belirtildi.

Yaptırımların 2024'e kadar sürmesi bekleniyor

Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların 2024'e kadar sürmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, "Genel olarak devam eden belirsizlikler ve Rus ihracatına yönelik kısıtlamalar, küresel emtia piyasalarındaki fiyatları yüksek tutmaya devam edecek." değerlendirmesine yer verildi.

İhracat ürünleri indirimli fiyatlarla satmaya devam edilecek

AA'nın haberine göre, Rusya'nın ana ihracat ürünlerini indirimli fiyatlarla satmaya devam edeceği görüşüne yer verilen raporda, bu durumun, Rus ihracatını "değer" bakımından olumsuz yönde etkileyeceği belirtildi.

2023 ortasında yaptırımlarla uyum sağlanacak

Raporda, Rus ekonomisinin 2023 ortası itibarıyla yaptırımlara önemli oranda uyum sağlayacağı kaydedilirken "2022 krizi, Rus ekonomisi için 90'lı yıllardan bu yana yaşanan en önemli zorluklardan biri. Rus hükûmeti ve Rusya Merkez Bankası, ekonomideki yapısal değişikliği destekleyecek." ifadesine yer verildi.