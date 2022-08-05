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    Rusya’daki stratejik şirket hisseleri dost olmayan ülkelere yasak

    Rusya’da petrol ve doğalgaz üretim projelerinden Sahalin-1 de dahil olmak üzere stratejik şirket hisselerinde işlem yapılması “dost olmayan” ülkelerden yatırımcılara geçici olarak yasaklandı.
    • 05.08.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 16:55
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    Rusya’daki stratejik şirket hisseleri dost olmayan ülkelere yasak

    Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ekonomisini sarsınca, Rusya da yeni adımlar atarak ekonomisini ayakta tutmak ve karşı tarafı zorlamak için girişimlerde bulunuyor.

    AA'nın haberine göre, Rusya, Ukrayna savaşında taraf olan ülkeleri “dostane olmayan” ülke olarak kodladı.

    Dostane olmayan ülkelere karşı tedbir alındı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, “dostane olmayan” adımlar atan bazı yabancı ülkelere yönelik bir dizi ekonomik tedbir kararı alındı.

    Rusya’daki stratejik şirketlerin hisselerinde işlem yapamayacaklar

    Dost olmayan ülkelerden yatırımcı ve şirketlerin, Rusya’daki stratejik şirketlerin hisselerinde işlem yapmaları yıl sonuna kadar yasaklandı.

    Sahalin-1, stratejik şirket konumunda

    Söz konusu kapsama ülkenin en büyük petrol ve doğalgaz üretim projelerinden Sahalin-1 de dahil edildi.

    Hisse satışı yasağı

    Kararnameyle, dost olmayan ülkelerden yatırımcı ve şirketlere hisse satışı yasağı getirilecek. Rus bankalarını belirlemesi konusunda da Rus hükümetine talimat verildi.

    Rusya

    ABD'li şirket Sahalin-1’deki yüzde 30 hissesini devredecekti

    ABD merkezli petrol şirketi ExxonMobil, operatörü olduğu Sahalin-1’deki yüzde 30 hissesini devretme sürecinde olduğunu bildirmişti.

    Projenin ana hissedarlarından Rus petrol şirketi Rosneft ise Sahalin-1’de durma noktasına gelen petrol üretimi nedeniyle ExxonMobil’i suçlamıştı.


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