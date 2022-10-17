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    Rusya'dan Avrupa'ya LNG arzı yüzde 50 arttı

    Ukrayna savaşı sonrasında yaptırım uygulanan Rusya'dan alınan gaz, 15 milyar metreküpe çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 09:31
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    Rusya'dan Avrupa'ya LNG arzı yüzde 50 arttı

    Avrupa Birliği (AB), yaşadığı gerilime rağmen Rusya'dan doğalgaz tedarikini artırıyor.

    Ambargoların ardından Kuzey Akım boru hattı üzerinden aktarılan miktardaki keskin düşüş sonrası Rusya'dan LNG alımlarında yükseliş yaşandı.

    Avrupa'nın LNG ihracında artış

    Kommersant'ın aktardığına göre, 2022'nin ilk 9 ayında kıtaya LNG ihracatı yüzde 50 oranında artarak 15 milyar metreküpe ulaştı.

    Arzın, Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya yaptırımlar ve kıta ülkelerindeki gaz fiyatlarının tırmanışının ardından artması dikkat çekiyor.

    Gaz fiyatları yüzde 6,3 düştü

    Diğer taraftan Avrupa'da gaz için döviz fiyatları, 1000 metreküp başına 1400 doların altına düştü.

    Bu da yüzde 6,3'lük azalmaya tekabül ediyor. Uzmanlar, fiyatların 24 Haziran'dan bu yana ilk kez bu seviyeye düştüğüne dikkati çekti.

    Rusya dan Avrupa ya LNG arzı yüzde 50 arttı #1


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