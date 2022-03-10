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    Rusya'dan ayrılan şirketlere dışarıdan yönetim atanacak

    Putin, hükümetin önerdiği, ülkeden ayrılma kararı alan yabancı şirketlere devlet tarafından yönetim atanmasına yönelik teklife destek verdi.
    • AA
    • 10.03.2022 - 18:31
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 18:40
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    Rusya'dan ayrılan şirketlere dışarıdan yönetim atanacak

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle Rusya'daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "DIŞARIDAN YÖNETİM ATANMALI"

    Rusya'dan ayrılmayan yabancı şirketlere destek verilmesi gerektiğini belirten Putin, "Kapatma kararı alan yabancı şirketlere yönelik ise kararlı bir şekilde adım atılmalı ve dışarıdan yönetim atanmalı." dedi.

    "ANA HEDEF, ŞİRKETİ VE ÇALIŞANLARINI KORUMAK"

    Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, toplantıda yaptığı konuşmada, "Yabancılar bir şirketi makul olmayan bir şekilde kapatırsa, bu gibi durumlarda hükümet dışarıdan yönetim atayacak. Şirket sahibinin kararı, işletmenin kaderini belirleyecek. Bu durumda ana hedef şirketi ve çalışanlarını korumaktır." ifadelerini kullandı.

    Rusya dan ayrılan şirketlere dışarıdan yönetim atanacak #1


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