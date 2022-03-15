Rusya'dan çekilen şirketlerin odağında Türkiye var

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya alan ya da bu pazardan çekilen uluslararası şirketler, Türkiye'deki yatırım ortamlarını değerlendiriyor.

Koronavirüs salgınının ardından Rusya-Ukrayna savaşından da etkilenen uluslararası şirketler, rotalarını "bölgenin güvenli limanı" ve "ticaret üssü" olarak görülen Türkiye'ye çevirdi.

Çok sayıda ülke ve teşkilatın Rusya'dan çekilmelerine karşın bölgeye yönelik operasyonlarını ve yatırımlarını koordine edecekleri güvenli ve istikrarlı adres arayan uluslararası şirketler, iş ortamını da dikkate alarak Türkiye'ye odaklandı.

DÜNYANIN DÜZENİ RiSKLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Koronavirüs salgını, sonrası birçok şirket, yatırım fırsatları, enerji fiyatları, nakliye ücretleri, iş gücü ortamı gibi nedenleri göz önüne alarak Uzak Doğu'daki yatırımlarını Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelere kaydırmaya başladı. Salgının etkilerinin azalmaya başladığı dönemde Rusya-Ukrayna savaşının çıkması, yatırım planlarında değişime yol açtı.

ABD'Lİ ŞİRKETLER GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Özellikle Türkiye'ye uluslararası sermaye yatırımlarında ikinci sırada yer alan ABD'li şirketler, ülkedeki yatırım imkanlarını yerinde görerek iş birliği yapmak amacıyla karşılıklı ziyaretler yapıyor.

ABD TİCARET ODASI TEMASLAR İÇİN TÜRKİYE'DE

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in, Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından gözler bu ülkeden planlanan ziyaretlere odaklandı. Amerikan şirketlerini temsilen ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, beraberindeki heyetle bugünden itibaren Türkiye'de temaslarda bulunacak.

Türkiye'de yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırımı bulunan 110 ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı etkinlikte, Brilliant ve beraberinde gelecek iş insanlarına Türkiye'deki yatırım fırsatları anlatılacak. Bazı bakanlar ve iş dünyası temsilcileriyle görüşmeyi planlayan heyetin bazı bölgelere yönelik yatırımları mercek altına alacağı öğrenildi.

ABD-TÜRKİYE TİCARET HEDEFİ 100 MİLYAR DOLAR

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek, karşılıklı yatırımlara odaklanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda, ABD'de "Ticari Diplomasi Etkinlikleri" organize edildi.

TÜRKİYE'DE 76 BİN 737 YABANCI ŞİRKET FAALİYET GÖSTERİYOR

Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı şirket sayısı 2021 sonu itibarıyla 76 bin 737'yi buldu. Bu şirketlerin 2 bin 30'unu ABD'li şirketler oluşturdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Ford, Boeing, General Motors, ExxonMobil, FedEx, Ford, Nike, Adidas, McDonald's, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, American Express, Apple, Levi's ve Walt Disney gibi çok sayıda ABD merkezli uluslararası şirket Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamış, Goldman Sachs da Rusya'dan çıkacağını duyurmuştu. Bu firmalar bölgedeki çeşitli ülkeler gibi Türkiye'deki yatırım imkanlarını da gözden geçiriyor.

Koronavirüs salgınının ticarete etkilerini dikkate alan İsveçli mobilya şirketi IKEA, Polonya hazır giyim firması LLP, Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim ve Belçika paketleme şirketi DW Reusables'in de aralarında olduğu uluslararası şirketlerin de daha önce yatırımlarını Türkiye'ye kaydırma planları kamuoyuna yansımıştı.

TÜRKİYE KONUMU VE İNSAN KAYNAĞIYLA CAZİP ÜRETİM MERKEZİ

Türkiye, etkileyici büyüme performansı ve son 10 yılda hayata geçirdiği yapısal reformlarla pek çok uluslararası yatırımcının dikkatini çekmeyi başardı. Ülke, 2020 yılında Avrupa genelinde en çok rağbet edilen 9'uncu uluslararası doğrudan yatırım (UDY) destinasyonu oldu. Ayrıca Türkiye, 2019 yılında gelişmekte olan Avrupa ülkeleri arasında en çok tercih edilen üçüncü UDY destinasyonu olarak dikkati çekerken 2020 yılında yüzde 16'lık pay ile Polonya'nın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Türkiye'de, başta bankalar olmak üzere Türk finansal kuruluşları, dünyanın en güçlü bilişim teknolojisine sahip kuruluşlar arasında yer alıyor. Hemen hemen bütün işlemleri çevrim içi güvenli biçimde yapmanın mümkün olduğu Türkiye’nin en güçlü olduğu alanların başında uzay araçları ve havacılık dahil, en karmaşık sanayi ürünlerini üretebilme yeteneğine sahip, her düzeyde yüksek becerisi bulunan mavi ve beyaz yaka insan gücü geliyor.

TÜRKİYE, 1,3 MİLYAR İNSAN ULAŞILABİLİR

Ayrıca, 4 saatlik uçuş mesafesinde Avrupa, Kuzey Afrika, Körfez Bölgesi ve Orta Asya'nın önemli merkezlerindeki 1,3 milyar insan ve 26 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaşılabiliyor olması, Türkiye'yi önemli bir üretim ve yönetim üssü haline getiriyor.