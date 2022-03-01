Rusya'dan Fransa'ya gözdağı

Rusya'dan kendilerine ekonomik savaş açtıklarını söyleyen Fransa'ya, ekonomik savaşın gerçeğe dönüşebileceği uyarısı gecikmedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa'nın Rusya'ya yönelik "ekonomik savaş başlattık" açıklamasına tepki göstererek, "İnsanlık tarihinde, ekonomik savaşlar çoğu zaman gerçek savaşlara dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

RUSYA GÜVENLİK BAŞKANI, FRANSA EKONOMİ BAKANINI ELEŞTİRDİ

Rusya'nın eski devlet başkanlarından da olan Medvedev, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'nin Rusya'ya karşı ekonomik savaş başlattıklarına yönelik açıklamaları ile ilgili eleştirilerde bulundu.

"BEYLER SÖYLEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN"

Yetkililerin söyledikleri cümlelere dikkat etmesi gerektiğini belirten Medvedev, "Bugün bir Fransız bakan 'c' söylemiş. Beyler söylediklerinize dikkat edin. Ve unutmayın ki insanlık tarihinde, ekonomik savaşlar çoğu zaman gerçek savaşlara dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

RUS VARLIKLARINDAN ÇIKIŞ KISITLANACAK

Öte yandan, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de ülkesine yönelik yaptırımları değerlendirmek üzere hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

Yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımcıların siyasi nedenlerden ötürü adımlar atmak zorunda kaldığını belirten Mişustin, "İş dünyasına dengeli kararlar alma imkanı sağlamak amacıyla Rus varlıklarından çekilmeye geçici kısıtlamalar getirilmesine ilişkin bir başkanlık kararnamesi hazırlandı." dedi.

İTHALAT İKAMESİNE YÖNELİK ADIMLAR ATILACAK

Mişustin, yaptırımlara karşı ithalat ikamesine yönelik adımların önem kazandığına işaret ederek, "Bu alanda faaliyet gösteren şirketlere de ilave destek verilecek. ABD ve Avrupa Birliği, yaptırım baskısını artırarak doğrudan Rus vatandaşlarını hedef alıyor." diye konuştu.

RUSYA KENDİ ŞİRKETLERİNE DESTEK VERECEK

Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle zorluklar yaşadığını belirten Mişustin, yaptırıma uğrayan şirketler ve bu şirketlerle birlikte çalışan Ruslara yönelik desteğin artırılması gerektiğini vurguladı.