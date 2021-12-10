Rusya'dan kripto paraların sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırdığı görüşü

Rusya Merkez Bankası bugüne kadar kripto paralarla ilgili olumsuz görüşlerinin tersine "Dijital paralar sınır ötesi ödemeleri kolaylaştıracak" görüşünü paylaştı.

Rus yasalarına göre, ülkede mal ve hizmetler için ödemelerde kripto para kullanılması yasakken, şirket ve bireylerin dijital finansal varlıklar olarak kripto paralara yatırım yapmaları serbest. Rusların kripto para birimleriyle yıllık işlem hacmi ise yaklaşık 5 milyar dolar düzeyinde.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dijital para birimlerinin küresel bazda uygulamaya konması sayesinde sınır ötesi ödemelerin kolaylaşacağını söyledi.

Nabiullina, başkent Moskova’da düzenlenen “Made in Russia” adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, dijital para birimi teknolojilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

"DİJİTAL PARALARLA SINIR ÖDEMESİ KOLAYLAŞACAK"

Dünyada neredeyse tüm ülkelerin dijital para birimlerine ilgi duyduğuna işaret eden Nabiullina, “Yakın gelecekte dijital para birimlerinin bu kadar hızlı gelişmesi, farklı ülkelerin dijital para platformlarının etkileşimini oluşturmaya olanak sağlayacaktır. Bu da sınır ötesi ödemeleri kolaylaştıracak.” dedi.

"DEĞERLERİNDE AŞIRI OYNAKLIK OLDUĞUNDAN ÖDEME ARACI OLARAK KULLANILMASI UYGUN DEĞİL"

Rusya Merkez Bankası tarafından bugün yayımlanan “Mali Piyasaların Dijitalleştirilmesi” adlı raporda ise özel kripto paraların, değerlerindeki aşırı oynaklık nedeniyle bir ödeme aracı olarak kullanılmasının uygun olmadığı belirtildi.