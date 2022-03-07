Rusya'dan petrol uyarısı: Ambargo uygulanırsa varil fiyatı 300 doları aşabilir

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne yönelik bir ambargonun piyasalarda felakete neden olacağı uyarısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da yönelik askeri harekatı sonrası Batılı ülkeler, Rusya'ya karşı birçok yaptırım kararı aldı. Bunlardan biri de Rusya'dan petrol ithalinin durdurulmasına yönelikti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus petrol ihracatına yönelik olası yaptırımları değerlendirdi.

"AVRUPALI POLİTİKACILAR, VATANDAŞLARINA DÜRÜST OLMALI"

Avrupa’da Rus petrolüne alternatifin kolay bulunamayacağına işaret eden Novak, "Bu bir yıldan uzun sürer ve Avrupalı müşteriler için çok daha pahalı olur. Avrupalı politikacılar, vatandaşlarını, onları neyin beklediğini, benzin, elektrik ve ısınma fiyatlarının fırlayacağı konusunda dürüstçe uyarmalıdır." diye konuştu.

"VARİL FİYATI 300 DOLARI AŞABİLİR"

Novak, Rus petrolüne olası bir ambargo nedeniyle fiyatların önemli oranda artacağına işaret ederek, "Rus petrolüne yasakların küresel piyasa için felaket sonuçlara yol açacağı kesinlikle açıktır. Petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir." ifadesini kullandı.

"PETROLÜ BAŞKA ÜLKELERE SATABİLİRİZ"

Rusya’nın petrol ihracatına ambargo gelmesi halinde sevkiyatlarını başka bölgelere yönlendirebileceğini anlatan Novak, bu durumdan kimsenin fayda sağlamayacağının altını çizdi.

"NÜKLEER SANTRALE SALDIRI OLMADI"

Novak, Rus ordusunun Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdığına yönelik suçlamaları kabul etmediklerini vurgulayarak, "Rus silahlı kuvvetleri, tesiste çalışan Ukraynalı uzmanlarla iş birliği içinde çalışıyor." ifadesini kullandı.