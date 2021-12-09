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    Rusya'dan sermaye çıkışı 74 milyar dolara yükseldi

    Rusya'da, özel sektörün yatırım şeklinde yabancı varlık elde etme faaliyetleri sonucunda sermaye çıkışında artış yaşandığı belirtildi.
    • AA
    • 09.12.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 17:09
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    Rusya'dan sermaye çıkışı 74 milyar dolara yükseldi

    Rusya Merkez Bankası, ülkedeki sermaye çıkışının, bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51 artarak 74 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

    SERMAYE ÇIKIŞI 49 MİLYARDAN 74 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

    Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede Ocak-Kasım 2020’de sermaye çıkışının 49 milyar dolar iken, rakamın, 2021’nin aynı döneminde 74 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

    Rusya

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