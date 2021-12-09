Rusya'dan sermaye çıkışı 74 milyar dolara yükseldi

Rusya'dan sermaye çıkışı 74 milyar dolara yükseldi

Rusya'da, özel sektörün yatırım şeklinde yabancı varlık elde etme faaliyetleri sonucunda sermaye çıkışında artış yaşandığı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası, ülkedeki sermaye çıkışının, bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51 artarak 74 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

SERMAYE ÇIKIŞI 49 MİLYARDAN 74 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede Ocak-Kasım 2020’de sermaye çıkışının 49 milyar dolar iken, rakamın, 2021’nin aynı döneminde 74 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.