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- Rusya'dan sermaye çıkışı 74 milyar dolara yükseldi
Rusya'dan sermaye çıkışı 74 milyar dolara yükseldi
Rusya'da, özel sektörün yatırım şeklinde yabancı varlık elde etme faaliyetleri sonucunda sermaye çıkışında artış yaşandığı belirtildi.
- AA
- 09.12.2021 - 16:50
- Güncelleme : 09.12.2021 - 17:09
Rusya Merkez Bankası, ülkedeki sermaye çıkışının, bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51 artarak 74 milyar dolara yükseldiğini belirtti.
SERMAYE ÇIKIŞI 49 MİLYARDAN 74 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede Ocak-Kasım 2020’de sermaye çıkışının 49 milyar dolar iken, rakamın, 2021’nin aynı döneminde 74 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.