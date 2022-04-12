Rusya'dan sermaye çıkışı yüzde 266 arttı

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkede sermaye çıkışı yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 266 artarak 64,2 milyar dolara yükseldi.

Rusya Merkez Bankası, ülkenin Ukrayna ile girdiği savaşın etkisi ile daralan ekonomisinin dönüştürme süreci zaman alacağı bilgisini aktarmıştı. Rusya Merkez Bankası, şimdi de yılın ilk çeyreğinde yapılan sermaye çıkışlarına ilişkin bilgi paylaştı.

Sermaye çıkışı 17,5 milyar dolardan 64,2 milyar dolara yükseldi

Bankaya göre, ülkede 2021’in ilk çeyreğinde sermaye çıkışının 17,5 milyar dolar iken, rakamın, bu yılın ilk çeyreğinde 64,2 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Dış ticaret fazlası 25,8 milyardan 66,3 milyar dolara çıktı

Açıklamada, söz konusu dönemde Rusya’nın dış ticaret fazlasının da 25,8 milyar dolardan 66,3 milyar dolara çıktığı belirtildi.

Yabancı yatırımcılar ülkeyi terk etti

Yaptırımlar nedeniyle onlarca yabancı şirket ve yatırımcı Rusya’dan çekilme veya faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Rusya'da sermaye çıkışı, 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 42 artarak 72 milyar dolara yükselmişti.