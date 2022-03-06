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- Rusya'dan şirketlere borçları ruble ile ödeme kararı
Rusya'dan şirketlere borçları ruble ile ödeme kararı
Rus şirketleri, "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını rubleyle ödeyecek.
- AA
- 06.03.2022 - 09:26
Rusya'da "dost olmayan" ülke şirketlerine rubleyle borç ödemesi yapılması ile ilgili kararlarla ilgili kararname Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalandı.
DOST OLMAYAN ÜLKELERE ÖDEME RUBLE İLE YAPILABİLECEK
Kararnameyle, Rus şirketlerine "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi.
DOST OLMAYAN ÜLKELER BELİRLENECEK
Kararnameye göre, "dost olmayan" ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanındı.