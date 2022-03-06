Rusya'dan şirketlere borçları ruble ile ödeme kararı

Rus şirketleri, "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını rubleyle ödeyecek.

Rusya'da "dost olmayan" ülke şirketlerine rubleyle borç ödemesi yapılması ile ilgili kararlarla ilgili kararname Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalandı.

DOST OLMAYAN ÜLKELERE ÖDEME RUBLE İLE YAPILABİLECEK

Kararnameyle, Rus şirketlerine "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi.

DOST OLMAYAN ÜLKELER BELİRLENECEK

Kararnameye göre, "dost olmayan" ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanındı.