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    Rusya'dan şirketlere borçları ruble ile ödeme kararı

    Rus şirketleri, "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını rubleyle ödeyecek.
    • AA
    • 06.03.2022 - 09:26
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    Rusya'dan şirketlere borçları ruble ile ödeme kararı

    Rusya'da "dost olmayan" ülke şirketlerine rubleyle borç ödemesi yapılması ile ilgili kararlarla ilgili kararname  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalandı.

    DOST OLMAYAN ÜLKELERE ÖDEME RUBLE İLE YAPILABİLECEK

    Kararnameyle, Rus şirketlerine "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi.

    DOST OLMAYAN ÜLKELER BELİRLENECEK

    Kararnameye göre, "dost olmayan" ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanındı.

    Ruble


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