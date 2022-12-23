Rusya'dan tavan fiyat tepkisi: Petrol üretimini azaltabiliriz

Başbakan Yardımcısı Novak, tavan fiyatla ilgili satış politikasına göre hareket etmeyeceklerini söyledi. Novak, "Bugün 60 dolar, yarın her şey olabilir" dedi.

G7 ülkeleri, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrolüne tavan fiyat uyguluyor.

Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak isteyen söz konusu ülkeler, Rus petrolünün fiyatını varil başına 60 dolarla sınırladı.

Bunun üzerine Rusya da ham ve rafine ürünlerindeki fiyat tavanlarına tepki olarak 2023'ün başlarında petrol üretimini yüzde 5 ila yüzde 7 oranında azaltabileceğinin ve bu durumu destekleyen ülkelere satışları durdurabileceğinin sinyalini verdi.

"Bugün 60 dolar, yarın her şey olabilir"

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Mevcut durumda, tavan fiyatla ilgili satış politikasına göre hareket etmek yerine daha düşük üretim riskini almanın mümkün olduğuna inanıyoruz.

Bugün 60 dolar, yarın her şey olabilir ve düşman ülkelerin bazı kararlarına bağımlı olmak bizim için kabul edilemez." dedi.

Putin'den kararname hazırlığı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada, tavan fiyat uygulamasına yanıt olarak önümüzdeki hafta başlarında bir kararname çıkaracağını söylemişti.

Tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere karşı adım

Reuters'ın haberine göre, Novak, kararnamenin tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere ve buna uyulmasını talep eden şirketlere petrol ve petrol ürünleri satışını yasaklayacağını vurguladı.

"Rus enerjisi olmadan küresel kalkınma zor"

Aynı yetkili, Rus enerjisi olmadan küresel ekonomik kalkınmayı sağlamanın zor olacağını belirtti ve petrolün yanı sıra doğalgaz fiyatlarına da kısıtlamalar getiren Avrupa'da olası gaz kıtlığı olabileceği tahmininde bulundu.