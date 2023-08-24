Rusya'nın altın üretimi temmuzda aylık yüzde 14,2 arttı yıllık yüzde 12,3 azaldı Küresel ekonomide ülkelerin altın üretimi önemli bir veri olarak takip ediliyor. Rosstat'ın verilerine göre Rusya'da altın üretiminin artması da uluslararası dengeler açısından büyük önem taşıyor.

AA

Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun (Rosstat), Rusya'nın altın üretimi hakkında bilgi verdi.

Rusya'nın altın üretimi aylık ve 7 aylık olarak artarken yıllık olarak azaldı.

Rosstat'ın açıkladığı verilere göre, ülkenin altın üretimi temmuz ayında, hazirana kıyasla yüzde 14,2 artış gösterdi.

Rusya'nın altın üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12,3 azaldı.

2023'ün ilk 7 ayındaki altın üretimi yüzde 5,5 yükseldi

Rusya'nın altın üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 azalırken, bu yılın 7 ayındaki altın üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artış gösterdi.

Rosstat istatistiklerinde altın üretimine dair miktar bilgilerine yer verilmiyor.

Rusya, Çin ve Avusturalya dünyanın en büyük altın üreticileri

Dünya Altın Konseyi'ne göre, Rusya, Çin ve Avusturalya ile birlikte dünyanın en büyük altın üreticileri arasında yer alıyor.