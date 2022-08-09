Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz ihracatı 40 yılın en düşük seviyesinde

Rusya'nın boru hattı yoluyla Avrupa Birliği'ne (AB) ve İngiltere'ye doğalgaz ihracatı bu yılın ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 azaldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında Ukrayna'nın yanında yer alan Avrupa'da, enerji krizi yaşanıyor..

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) açıklamasına göre, Rusya'nın 2016-2020 arasında boru hattıyla AB ve İngiltere'ye gönderdiği gaz, bu ülkelerin toplam talebinin yaklaşık üçte birine karşılık geliyor.

Son 40 yılın en düşük seviyesinde

Rusya'nın boru hattı yoluyla AB ve İngiltere'ye doğalgaz ihracatı bu yılın ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 40 azalarak günlük 1,2 milyar kübik fite düştü. Böylece gaz ihracatı son 40 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Rusya'nın AB ve İngiltere'ye boru hatlarıyla doğalgaz ihracatı, salgın kaynaklı talep azalması nedeniyle 2020'den beri düşüş kaydediyor.

AA'da yer alan habere göre, geçen yılın ortalarında ise Rusya, Avrupa'ya yaptığı doğalgaz ihracatını yalnızca uzun vadeli kontratlarla sınırlandırdı, spot piyasa satışlarını ise sonlandırdı.

AB ve İngiltere, ABD'den sıvılaştırılmış doğalgaz ithal ediyor

Rusya'dan doğalgaz boru hattıyla yapılan ihracattaki azalışı telafi etmek isteyen AB ve İngiltere, ABD'den rekor miktarda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal ediyor.