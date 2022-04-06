Petrol
107.84
1.13%
Euro
16.10
0.25%
Dolar
14.74
0.16%
Altın
910.67
-0.03%
Borsa
2328
0.07%
Bitcoin
664.856
-3.49%
BTXN Coin
31.54
-5.08%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Rusya'nın bankalara dolarla tahvil ödemesi reddedildi

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşı Rusya'dan da her gün yeni bir adım ya da açıklama geliyor.
    • AA
    • 06.04.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 14:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'nın bankalara dolarla tahvil ödemesi reddedildi

    Rusya'nın döviz rezervleri dondurulmuştu. Rusya yabancı bankaları yapacağı dış borç ödemelerini dövizle yapmak istediğinde kabul görmedi. Ülke, borcunu kendi para birimi ruble ile ödemek zorunda kaldı. Bu zorlu sürecin Rusya'nın ekonomisine zarar vereceği gündemde.

    Rusya Maliye Bakanlığı, 643 milyon dolarlık tahvil ödemesinin yabancı bankalar tarafından reddedildiğini, bu nedenle ödemeyi ruble cinsinden gerçekleştirdiğini duyurdu.

    Rusya Maliye Bakanlığı, yabancı bankaların dolar cinsinden tahvil ödemesini reddettiğini açıkladı.

    YABANCI BANKALAR RUSYA'NIN DOLAR CİNSİNDEN ÖDEMESİNİ KABUL ETMEDİ

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vadesi gelen tahvil ödemesi için dolar cinsinden ödeme talimatı verildiği ancak yabancı bankaların bu talimatı yerine getirmeyi reddettiği belirtildi.

    Ruble

    DÖVİZ İLE ÖDEME YAPAMAYAN RUSYA, RUBLE KULLANDI

    Açıklamada, döviz cinsinden ödeme yapılamaması nedeniyle gerekli ödemelerin ruble cinsinden yapıldığı ve Rusya'nın yükümlülüğünü yerine getirdiği kaydedildi.
    Rusya'nın 300 milyar dolar değerinde uluslararası rezervinin dondurulması nedeniyle tahvillerden doğan dış borç ödemelerine ilişkin süreç sonucunda temerrüde düşme ihtimali endişe yaratıyor.


    İlginizi Çekebilir

    Gazeteci Rauf Gerz’i hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı
    3. Sayfa

    Gazeteci Rauf Gerz’i hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

    Thodex iddianamesi kabul edildi
    Gündem

    Thodex iddianamesi kabul edildi

    Derya Alabora: Erkeklere bayılıyorum
    Magazin

    Derya Alabora: Erkeklere bayılıyorum

    Görüş Bildir