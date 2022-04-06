Rusya'nın bankalara dolarla tahvil ödemesi reddedildi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşı Rusya'dan da her gün yeni bir adım ya da açıklama geliyor.

Rusya'nın döviz rezervleri dondurulmuştu. Rusya yabancı bankaları yapacağı dış borç ödemelerini dövizle yapmak istediğinde kabul görmedi. Ülke, borcunu kendi para birimi ruble ile ödemek zorunda kaldı. Bu zorlu sürecin Rusya'nın ekonomisine zarar vereceği gündemde.

Rusya Maliye Bakanlığı, 643 milyon dolarlık tahvil ödemesinin yabancı bankalar tarafından reddedildiğini, bu nedenle ödemeyi ruble cinsinden gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya Maliye Bakanlığı, yabancı bankaların dolar cinsinden tahvil ödemesini reddettiğini açıkladı.

YABANCI BANKALAR RUSYA'NIN DOLAR CİNSİNDEN ÖDEMESİNİ KABUL ETMEDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vadesi gelen tahvil ödemesi için dolar cinsinden ödeme talimatı verildiği ancak yabancı bankaların bu talimatı yerine getirmeyi reddettiği belirtildi.

DÖVİZ İLE ÖDEME YAPAMAYAN RUSYA, RUBLE KULLANDI

Açıklamada, döviz cinsinden ödeme yapılamaması nedeniyle gerekli ödemelerin ruble cinsinden yapıldığı ve Rusya'nın yükümlülüğünü yerine getirdiği kaydedildi.

Rusya'nın 300 milyar dolar değerinde uluslararası rezervinin dondurulması nedeniyle tahvillerden doğan dış borç ödemelerine ilişkin süreç sonucunda temerrüde düşme ihtimali endişe yaratıyor.