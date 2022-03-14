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    Rusya'dan Batı'ya temerrüde düşürme suçlaması

    Rusya, Batılı ülkelerin kendilerini temerrüde düşürmeye çalıştıklarını ileri sürerek suçladı.
    • AA
    • 14.03.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 14:12
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    Rusya'dan Batı'ya temerrüde düşürme suçlaması

    Rusya'nın Ukrayna ile savaş halinde olmasından kaynaklanan yaptırımların, ekonomik hareketlerin kısıtlaması nedeni ile  Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir açıklama yaptı.

    "YABANCI ÜLKELER RUSYA'YI TEMERRÜDE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

    Siluanov, kamu borçlarını ödeyecek yeterli fonlara sahip olduklarını belirterek, “Rusya’nın döviz hesaplarının dondurulması, yabancı ülkelerin Rusya’yı yapay bir şekilde temerrüde düşürme girişimi olarak değerlendirebilir.” diyerek suçlamada bulundu.

    KAMU BORCU DÖVİZ KURU ÜZERİNDEN RUBLE İLE ÖDENEBİLİR

    Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın kamu borcunu Rusya Merkez Bankası döviz kuru üzerinden ruble ile ödeyebileceğini söyledi.

    Anton Siluanov

    "YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİ YERİNE GETİRMEK İÇİN GEREKLİ MİKTARDA FONA SAHİBİZ"

    Bunun, 2018’den sonra düzenlenen eurobond'larda doğrudan mümkün olduğuna işaret eden Silanov, “Rusya'nın kamu borcu yükümlülüklerini yerine getiremediğine ilişkin açıklamalar gerçekle örtüşmemektedir. Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli miktarda fona sahibiz.” ifadelerini kullandı.

    Batılı ülkelerin, Rusya’nın uluslararası rezervlerine erişimini kısıtlanmasına da tepki gösteren Silanuov, “Rusya’nın döviz hesaplarının dondurulması, yabancı ülkelerin Rusya’yı yapay bir şekilde temerrüde düşürme girişimi olarak değerlendirebilir.” dedi.

    RUSYA REZERVLERİNİ KULLANAMIYOR

    Silanov, dün yaptığı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söylemişti.


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