Rusya'nın bütçe açığı belli oldu: 3,6 milyar dolar

AA
Rusya'nın bütçe açığı ocak-ağustos döneminde 331 milyar ruble (3,6 milyar dolar) oldu.
Ülkenin 2023 bütçe açığı 3,24 trilyon ruble (35,94 milyar dolar) seviyesindeydi.
Ülkenin sekiz aylık dönemde bütçe gelirleri 23,03 trilyon ruble (255,46 milyar dolar) olurken, bütçe harcamaları 23,36 trilyon ruble (259,12 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti.
PETROL VE GAZ DIŞI GELİRLERİ: 171,6 MİLYAR DOLAR
Rusya'nın petrol ve gaz dışı gelirleri 15,47 trilyon ruble (171,6 milyar dolar), petrol ve gaz gelirleri ise 7,55 trilyon ruble (83,75 milyar dolar) oldu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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