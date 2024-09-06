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Rusya'nın bütçe açığı belli oldu: 3,6 milyar dolar

Rusya'nın bütçe açığı belli oldu: 3,6 milyar dolar Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın bütçe gelirleri toplam 255,5 milyar dolar, harcamaları ise 259,1 milyar dolar olarak açıklandı.