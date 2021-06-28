Rusya'nın Çin ile ticaretinde ulusal para ön plana çıkıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin ile karşılıklı ticarette ulusal para birimlerinin kullanımı da dahil olmak üzere finans alanında iş birliğinin giderek güçlendiğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile karşılıklı ticarette ulusal para birimlerinin kullanımı da dahil olmak üzere finans alanında iş birliğinin giderek güçlendiğini söyledi.

Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği ve Rus kanallarında yayınlanan bir görüşme gerçekleştirdi.

RUSYA VE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET HACMİ YÜZDE 14 ARTTI

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2001'den bu yana 14 kat arttığına işaret eden Putin, "Ticaret hacmimiz küresel finansal krizlere ve salgına rağmen büyüyor. Bu yılın ocak-nisan döneminde büyüme yüzde 22'yi aştı. Bu da yıl sonunda yeni rekor ticaret rakamları bekleyebileceğimiz anlamına geliyor." dedi.

"FİNANS ALANINDA İŞ BİRLİĞİ GİDEREK GÜÇLENİYOR"

Rusya ile Çin arasında mali alanda da iş birliğinin güçlendiğini vurgulayan Putin, "Enerji alanındaki iş birliğimiz stratejik bir yapıya kavuştu. Karşılıklı ticarette ulusal para birimlerinin kullanımı da dahil olmak üzere finans alanında iş birliği giderek güçleniyor." dedi.

Rusya'nın Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini ifade eden Putin, şöyle konuştu:

"Artan jeopolitik çalkantılar, silah kontrolü anlaşmalarının bozulması ve dünyanın farklı yerlerinde artan çatışma ihtimallerinin bulunduğu koşullarda Rusya-Çin iş birliği; Kore Yarımadası, Suriye, Afganistan'daki durum ve İran nükleer programına ilişkin eylem planının yenilenmesi gibi konular da dahil dünya meselelerinde istikrar sağlayıcı bir rol oynamaktadır."

DOSTLUK ANLAŞMASI UZATILDI

Görüşme kapsamında Rusya ile Çin arasında bu yıl 20'nci yılını dolduran Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması'nı uzatan ikili, anlaşmayı da imzaladı.