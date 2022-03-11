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    Rusya'nın dış ticaret fazlası ocak ayında yüzde 123 arttı

    Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ilk ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 123 artarak 22,5 milyar dolara çıktı.
    • AA
    • 11.03.2022 - 17:09
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    Rusya'nın dış ticaret fazlası ocak ayında yüzde 123 arttı

    Rusya Federal Gümrük Servisi ülkenin petrol ihracatını, doğalgaz dağıtım şirketi Gazprom'un kârını aktarırken; ihracat verilerini de paylaştı.

    Rusya'nın ihracatı paylaşılan verilere göre; ocakta bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 artarak 45,8 milyar dolara yükselirken, ithalatı da yüzde 38,6 artışla 23,3 milyar dolara çıktı.

    Rusya nın dış ticaret fazlası ocak ayında yüzde 123 arttı #1

    RUSYA'NIN DIŞ TİCARET FAZLASI YÜZDE 123 ARTTI

    Söz konusu dönemde Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 123 artarak 22,5 milyar dolara ulaşırken, ticaret hacmi yüzde 57,9 artarak 69,2 milyar dolara yükseldi.

    YAKIT VE ENERJİ ÜRÜNLERİNİN PAYI YÜZDE 63,5 OLDU

    Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz ihracatçılarından Rusya'nın dış satımında Ocak 2020'de yüzde 57,2 olan yakıt ve enerji ürünlerinin payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 63,5’e çıktı.

    Gazprom

    RUSYA'NIN TİCARET HACMİ YÜZDE 100 ARTTI

    Rusya'nın ticaret hacmi, ocak ayında, ana ticaret ortaklarından Türkiye ile yüzde 100 artarak 4,9 milyar dolara, Çin ile yüzde 50 artarak 13 milyar dolara ve Almanya ile yüzde 65,2 artarak 5,1 milyar dolara yükseldi. Gazprom'un doğalgaz ihracat geliri ise yüzde 170 artış göstererek 9,5 milyar dolara çıktı.


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