Rusya'nın doğalgaz üretimi 6 ayda yüzde 14,9 azaldı Rosstat'ın açıklamasına göre, Rusya'da doğalgaz üretimi yılın ilk yarısında 267 metreküpe geriledi.

AA

Rusya'nın ekonomisi enerji üretimi ve ihracatı üzerine kurulu. Ukrayna savaşı sonrasında ise çok sayıda Avrupa ülkesi, Rusya'dan doğalgaz ithalatını durdurmuştu.

Rusya Federal İstatistik Kurumu, (Rosstat) ülkedeki doğalgaz üretim rakamlarla paylaştı.

Rusya’nın doğalgaz üretimi, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalarak 267 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Ülkenin doğalgaz üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla ise yüzde 12,5 azalarak 34,6 milyar metreküpe düştü.

Rusya'nın LNG üretimi de yüzde 4,5 azaldı

Rusya’nın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimi de yüzde 4,5 azalarak 16 milyon tona indi.

Yeni pazar hedefi: Asya

Rusya da Avrupa doğalgaz pazarında yaşadığı kayıpları Asya pazarına gaz ihracatını artırarak telafi etmeyi hedefliyor.