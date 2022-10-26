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    Rusya'nın en büyük bankaları rupi cinsi özel hesap açıyor

    Rusya'nın en büyük bankalarından Sberbank ve VTB'de iki ülke arasında ticaretin artması için Hindistan'ın para birimi rupi cinsinden "özel" hesaplar açtı.
    • 26.10.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 17:40
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    Rusya'nın en büyük bankaları rupi cinsi özel hesap açıyor

    Rusya Merkez Bankası, dolar ve euro kullanımı artık riskler barındırdığı için diğer para birimlerine yöneldi.

    Moskova VTB'den yapılan yazılı açıklamada, Hindistan Merkez Bankası'ndan rupi cinsinden özel "vostro" tipi hesap açılması için gerekli izinlerin alındığı belirtildi.

    Hesaplar VTB'nin Hindistan'daki şubelerinde açılıyor

    Rusya'nın en büyük iki bankası Sberbank ve VTB, Hindistan'daki şubelerinde rupi cinsinden "özel" hesaplar açtı.

    Hesaplar iki ülke arasındaki ticarette rupi kullanılmasına destek olacak

    Bankanın, alınan iznin ardından Hindistan'daki şubesinde rupi hesabı açtığı aktarılarak, söz konusu hesabın iki ülke arasındaki ticarette rupi kullanılmasına destek olacağına işaret edildi.

    rupi

    Hindistan'da özel "vostro" tipi hesap açıldı

    Sberbank'tan yapılan açıklamada da Hindistan Merkez Bankası'ndan gerekli izinlerin alındığı ve bankanın Hindistan'da özel "vostro" tipi hesap açtığı belirtildi.

    Hesaplar ek önlemler kapsamında açıldı

    Rusya Merkez Bankası, dolar ve euro kullanımının artık riskler barındırdığını, bu nedenle söz konusu dövizlerden uzaklaşma sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak ve bu tür para birimlerinde bankacılık işlemlerini azaltmaya yönelik ek önlemler getirileceğini duyurmuştu.

    Sıra yuan hesaplarda

    AA'nın hesabına göre, Sberbank ve VTB, eylülde yaptıkları açıklamalarda, yuan cinsinden kredi imkanları sunacaklarını da duyurmuştu.


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