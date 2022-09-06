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- Rusya'nın en büyük bankaları yuan cinsinden kredi verecek
Rusya'nın en büyük bankaları yuan cinsinden kredi verecek
- 06.09.2022 - 17:19
- Güncelleme : 06.09.2022 - 17:25
Dolar ve euro kullanımı riskli buldukları için Rusya’nın en büyük iki bankası Sberbank ve VTB, yuan cinsinden kredi imkanları sunacak.
Rusya Merkez Bankası, bu konudaki arayışlarını daha önce dile getirmişti.
Sberbank açıkladı
Sberbank Birinci Başkan Yardımcısı Aleksandr Vedyahin, Rusya’nın Vladivostok kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yakında şirketlere yuan cinsinden kredi vermeye başlayacaklarını söyledi.
Hindistan rupisi cinsinden kredi vermek planları arasında
Gelecekte Hindistan rupisi cinsinden de kredi vermeyi planladıklarını anlatan Vedyahin, rupi cinsinden kredilere yönelik talebin ise şimdilik düşük kaldığını söyledi.
"Şirketlere yuan cinsinden kredi vermeye hazırız"
AA'nın haberine göre, VTB Üst Yöneticisi (CEO) Andrey Kostin de gazetecilere yaptığı açıklamada, VTB’nin de şirketlere yuan cinsinden kredi vermeye hazırlandığını belirterek, “Şu anda yaklaşık 450 milyar ruble (yaklaşık 7,5 milyar dolar) değerinde 11 projeyi değerlendiriyoruz. Bunlar ağırlıkla yuan kredilerine yönelik talebi kapsıyor.” dedi.