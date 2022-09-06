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Rusya'nın en büyük bankaları yuan cinsinden kredi verecek

Rusya'nın en büyük bankaları yuan cinsinden kredi verecek

Ukrayna ile savaşa giren Rusya, kendisine yapılan yaptırımlardan dolayı dolar ve euro kullanamıyor. Şimdi de ülkenin dev finans kurumları, Çin'in resmi para birimi ile kredi vermeye hazırlanıyor.