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    Rusya'nın en büyük kömür şirketinin ana hissedarı, istifa etti

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında AB'nin yaptırımları sonrasında, Rusya'nın en büyük kömür şirketi SUEK'in ana hissedarı, AB yaptırımları sonrası istifasını verdi.
    • AA
    • 10.03.2022 - 14:24
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    Rusya'nın en büyük kömür şirketinin ana hissedarı, istifa etti

    Ukrayna'ya savaş açan Rusya, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlarına maruz kaldı. Bu yaptırımlardan şahsa yönelik olanlardan biri olan Andrey Melnichenko da ilk adım olarak ülkenin en büyük kömür şirketinden ayrıldı.

    ANDREY MELNİCHENKO İSTİFASINI SUNDU

    Rusya'nın en büyük kömür şirketi SUEK'in ana hissedarı konumunda bulunan milyarder Andrey Melnichenko, AB'nin yaptırım listesinde yer almasının ardından yönetim kurulundan ayrılarak şirketten istifa etti.

    Açıklamada, 2021 sonu itibarıyla Melnichenko'yu temsil eden tüzel yapının şirket hisselerinin yüzde 92,2'sine dolaylı olarak sahip olduğu aktarıldı.

    MELNİCHENKO'NUN HİSSELERİ SIFIRA İNDİ

    Açıklamada, Melnichenko'nun ayrılmasının ardından kontrol ettiği hisselerin sıfıra indiği, SUEK'in dünya çapındaki müşterilerine kömür tedarikine devam edeceği ifade edildi.

    Rusya'nın en büyük kömür üreticisi konumunda bulunan SUEK, 2020'de dünyanın altıncı en büyük kömür üreten şirketi oldu. Şirketin elektrik üretimi ve çeşitli sektörlerde faaliyetleri bulunuyor.

    Rusya nın en büyük kömür şirketinin ana hissedarı, istifa etti #1

    AB'NİN YAPTIRIMLARI UYGULANIYOR

    AB, dün yaptığı açıklamada, aralarında Rus milyarderler ve Formula 1 pilotunun da yer aldığı 14 oligark ile Rusya Federal Konseyi'nin 146 üyesine yaptırım uygulama kararı almıştı.


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