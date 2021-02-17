Rusya'nın enerji dışı ihracatı artıyor

Petrol ve doğalgaz ihracat gelirleri koronavirüs salgınının küresel piyasalara etkisiyle düşen Rusya'nın, enerji kaynakları dışındaki ihracatı ise 2020'de rekor seviyeye ulaştı.

Rusya’nın enerji kaynaklarının geliri azalırken, bunun dışındaki ihracatı, 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 artarak 161 milyar dolara çıktı.

2020’DE RUSYA’NIN ENERJİ KAYNAKLARI DIŞI İHRACATI REKOR DÜZEYE

Rusya İhracat Merkezi Genel Müdürü Veronika Nikişina, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın enerji kaynakları dışı ihracatının “tüm zorluklara rağmen” geçen yıl rekor düzeye ulaştığını belirtti.

Rusya’nın enerji kaynakları dışı ihracatının 2019’da 155 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Nikişina, “2020’de ise 2019’a kıyasla yüzde 4 artarak 161 milyar dolara çıktı.” ifadesini kullandı.

İHRACATINDA EN BÜYÜK PAY ÇİN’E AİT

Ülkenin enerji kaynakları dışı ihracatında en büyük payın 16 milyar 300 milyon dolarla Çin’e ait olduğuna işaret eden Nikişina, “Kazakistan 12 milyar 200 milyon dolar, Belarus 9 milyar 300 milyon dolar, Türkiye 8 milyar 100 milyon dolar ve Hollanda ise 6 milyar 200 milyon dolarla en büyük paya sahip ülkeler oldu.” dedi.

Nikişina, Rusya’nın “Uluslararası İş birliği ve İhracat” projesi kapsamında 2030 yılına kadar enerji kaynakları dışı ihracatını yüzde 70 artırmayı hedeflediğinin altını çizdi.

RUSYA'NIN 2020'DE ENERJİ GELİR KAYNAKLARI DÜŞTÜ

Dünyanın en büyük enerji kaynağı ihracatçılarından Rusya’nın petrol ihracatı geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 40,8 azalarak 72 milyar 300 milyon dolara gerilemişti. Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğalgaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi Gazprom’un doğalgaz ihracat geliri de söz konusu dönemde 39,6 düşerek 25 milyar 200 milyon dolara düşmüştü.