Rusya’nın erişebildiği rezervlerin üçte biri ülke içinde ve Çin'de kaldı

Rusya’nın erişebildiği rezervlerin üçte biri ülke içinde ve Çin'de kaldı

Rusya 2014'ten bu yana rezervlerinde doların payını azaltırken, bir kısmı Batılı ülkelere, önemli bir kısmını ise Çin'e kaydırmıştı. Şimdi yaptırımlarla Rusya'nın rezervlerine erişimi kısıtlandı.

Rusya, Ukrayna ile başlattığı savaş sonrasında ekonomik yaptırımlara maruz kaldı ve rezervleri ülke dışındaki rezervlerine erişimi kısıtlandı.

Batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondururken, bankaya ait rezervlerin önemli bir kısmı da ülkede ve Çin’de bulunuyor.

RUSYA'NIN ALTIN REZEVLERİNİN YÜZDE 13,8'İ ÇİN'DE

Rusya Merkez Bankası’nın rezervleri 18 Şubat itibarıyla 643 milyar dolar düzeyindeydi. Rezervlerin yüzde 21,7’si altın olarak Rusya’da bulunurken, yüzde 13,8’i Çin’de tutuluyor.

RUSYA REZERVİNİN ÖNEMLİ KISMI BATILI ÜLKELERDE KALDI

Ülke rezervinin önemli kısmı Batılı ülkelerde bulunurken, yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası’nın bu rezervlere erişimi donduruldu.

Rusya'nın rezervlerinin yüzde 12,2’si Fransa, yüzde 10’u Japonya, yüzde 9,5’i Almanya ve yüzde 6,6’sı ise ABD’de bulunduğu açıklandı. Rezervlerin yüzde 5’i çeşitli hükümetler arası kuruluşlarda muhafaza edilirken, kalanının yüzde 4,5’i Birleşik Krallık'ta, yüzde 3’ü Avusturya'da, yüzde 2,8’i Kanada'da, yüzde 10,7’si ise adı açıklanmayan diğer ülkelerde tutuluyordu.

RUSLARIN REZERVİNİN YARISI G7 ÜLKELERİNDE DONDURULDU

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 27 Şubat’ta yaptığı açıklamada, G7 ülkelerinde bulunan Rusya Merkez Bankası rezervlerinin dondurulacağını duyurmuştu.

Bu oranın, Rusya’ya ait rezervlerin yaklaşık yarısına denk geldiğine işaret eden Borrell, Rusya ve Çin’deki rezervlere erişimin ise engellenmeyeceğini söylemiş ve son yıllarda Rus rezervlerinin Batı tarafından dondurulamayacak ülkelere gönderdiğine işaret etmişti.

RUSYA ULUSLARARASI TİCARETTE RİSKE GİRMEMEK İÇİN DOLAR KULLANIMINI AZALTMIŞTI

Rusya, ekonomide ve uluslararası ticarette risklerden korunmak için dolar kullanımını azaltmaya yönelik süreci, Kırım’ı 2014’te yasa dışı ilhak ettikten sonra hızlandırmaya başlamıştı.

Rusya Merkez Bankası tarafından 2021’in ilk yarısına ilişkin yayınlanan verilerde, ülkenin uluslararası rezervlerinde doların payının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,2’den 16,4’e düştüğü ortaya konmuştu.

Rusya Maliye Bakanlığı da 8 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nda dolar varlıklarının payının sıfıra indirildiğini bildirmişti.

RUSLARIN ELİNDE SWIFT SİSTEMİNE ALTERNATİF SPFS VAR

SWIFT sisteminden çıkarılma riski nedeniyle Rusya, 2014'te SPFS'yi (Mali Mesajlaşma Sistemi) geliştirmeye başlamış, Aralık 2017'de ise kullanıma açmıştı.