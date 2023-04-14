Rusya'nın hedefi: Bütçe dengesini 2025'e kadar sağlamak Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, ekonomisini daha sağlıklı hale getirmek için üst üste kararlar alıyor.

AA

Rusya, Ukrayna ile başlattığı 2022 Şubat tarihindeki savaşın ardından Avrupalı ülkeler ve ABD tarafından yaptırımlara maruz kaldı. Uluslararası şirketler ülkeden ayrıldı ya da faaliyetlerini kısıtladı. Rusya Merkez Bankası rezervlerine ulaşamadı, finans kurumlarının hareketleri kısıtlandı.

Rusya, kendi para birimini ticarete sokarak ve ihracat pazarını çeşitlendirerek ekonomide bir yol arayışına girdi.

Moskova'da Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ile Rusya Maliye Bakanlığı arasında ortak bir toplantı gerçekleştirildi.

"Ülkedeki mali sisteme güveni korumayı başardık"

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bu toplantıda konuşarak, geçen yıl itibarıyla ülkedeki mali sisteme güveni korumayı başardıklarını belirtti.

Zorlu koşullara rağmen Rus ekonomisindeki istikrarı korumayı başardıklarını belirten Siluanov, finansal sisteme yönelik güveni korumayı, fiyat ve kur dinamiklerini istikrara kavuşturmayı başardıklarını söyleyebileceklerini ifade etti.

Bütçe dengesi 2025'e kadar sağlanacak

Siluanov'ın açıklamalarına göre, Rusya'nın orta vadede, ekonomi uyum sağladıkça mali politikanın normalleşmesini ve bütçe dengesinin 2025'e kadar sağlanması planlanıyor.

Siluanov, Rus bütçesindeki dengenin de tekrar sağlanacağını aktararak, "Orta vadede, ekonomi uyum sağladıkça mali politikanın normalleşmesini ve bütçe dengesinin 2025'e kadar sağlanmasını planlıyoruz." dedi.