Rusya'nın Hindistan'a petrol sevkiyatı geçen yıl 22 kat arttı Ukrayna ile savaş halinde olan ve ABD ile Avrupa'nın yaptırımlara maruz kalan Rusya'nın Hindistan'a olan petrol sevkiyatındaki artış ilgi çekiyor.

AA

Rusya, Ukrayna ile girdiği savaş sonrasında ülkeleri "dost" ve "dost olmayan" olarak ikiye ayırdığını açıklamıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 2022 yılında Hindistan'a yapılan petrol sevkiyatının 22 kat arttığını kaydetti.

"Orta Asya, Afrika ve Latin Amerika'ya petrol tedariki sürdü"

Rossiya-24 televizyon kanalına konuşan Novak, Orta Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine Rus petrolü tedarik ettiklerini belirtti.

"Rusya için "dost" olan ülkelerdeki piyasalara yöneldik"

Novak, bu konuda Rusya için "dost" olan ülkelerdeki piyasalara yöneldiklerini dile getirerek, "Hindistan'a yapılan petrol sevkiyatları geçen yıl 22 kat arttı." dedi.

"Asya ülkelerine sevkiyat için altyapıyı geliştireceğiz"

Çin'e de petrol gönderiminin 2022'de yüzde 8 arttığı bilgisini paylaşan Novak, bu yıl da Asya ülkelerine söz konusu alandaki sevkiyatlar için gerekli altyapıyı geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Aleksandr Novak, şu ifadelerini kullandı: