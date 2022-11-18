Rusya'nın Hindistanla ticareti arttı

The Time of India'nın haberine göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın ardından Moskova ile Yeni Delhi'nin ticari ilişkileri ivme kazandı.

Şubat ayında Ukrayna'da başlayan savaşın ardından ABD ile Batı ülkelerinin ithalatı durdurması yönünde getirdiği kısıtlamaya rağmen Hindistan, petrol şirketlerinin Rusya'dan daha fazla ham petrol almasına izin vermişti.

Hindistan ile artan petrol ve gübre ticaretinin etkisiyle Rusya, nisan-eylül ayları arasında Hindistan'ın en büyük 5'inci ticaret ortağı oldu.

Rusya'nın Hindistan'la yaptığı ticaretin sıralaması yükseldi

2021 mali yılının sonunda Hindistan'ın en büyük 25'inci ticari ortağı olan Rusya, bu yılın nisan-eylül döneminde 5'inci sıraya yükseldi.

Ticaret departmanı tarafından yayınlanan veriler, Hindistan'ın Rusya'ya ihracatının bu yılın ilk yarısında yüzde 19 düşüşle 1,3 milyar dolara gerilediğini gösterdi. Buna karşılık, geçen yılın nisan-eylül döneminde 4,2 milyar dolar olan ithalat bu yılın aynı döneminde 5 kat artarak 21,3 milyar dolara ulaştı.

Rusya'dan Hindistan'a giden petrol 8,3 kat arttı

Bu dönemde, ülkeye sevk edilen Rus petrolü 8,3 kat artarak yaklaşık 18 milyar dolara ulaşırken, gübrede daha da yüksek bir sıçrama görüldü.

Hindistan ticaretinde ABD ve Çin lider

Hindistan'ın en büyük ticari ortakları olan ABD ve Çin ilk iki sırayı korudu.

ABD'ye ihracat yüzde 15 artışla 41,5 milyar dolara ulaşırken, ithalat 26 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

AA'nın haberine göre, Çin'in ise Hindistan'a yaptığı sevkiyatlar yüzde 36,6 düşüşle 7,8 milyar dolara indi. Bu dönemde ithalat yüzde 23,6 artışla 52,4 milyar doların üzerine çıktı.