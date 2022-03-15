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    Rusya'nın nükleer anlaşma yorumu petrol fiyatlarını geriletti

    Petrol fiyatları yükseldiği 140 dolar seviyesinden 100 dolarlara kadar gerilemişti. Rusya'nın İran nükleer anlaşmasının ile ilgili yorumu ile 94 dolarda üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.
    • REUTERS
    • 15.03.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 18:08
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    Rusya'nın nükleer anlaşma yorumu petrol fiyatlarını geriletti

    Petrol fiyatları, Rusya'nın İran nükleer anlaşmasının en kısa sürede yeniden devreye alınmasına yana olduğuna işaret etmesiyle yaklaşık üç haftanın en düşük seviyesine indi.

    RUSYA, İRAN İLE MÜZAKERE HALİNDE OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

    Rusya Savunma Bakanı Sergei Lavrov, İran ile nükleer anlaşmanın tekrar devreye alınmasına dair yapılan müzakerelerin son aşamasında olduklarını açıklamıştı.

    Sergei Lavrov

    AÇIKLAMA İLK KEZ İRAN'DA YAPILMIŞTI

    Lavrov, açıklamayı İranlı mevkidaşına Moskova'daki görüşme sırasında yapıldı.

    TEDARİK AKSAMAYACAK VE TALEP DÜŞECEK BEKLENTİSİ PETROLÜN FİYATINI İNDİRDİ

    Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri, tedarik aksamalarına yönelik endişeleri yatıştırdı ve Çin'de koronavirüs vakalarındaki artış, talebin düşeceğine yönelik endişeleri artırdı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dünkü seansta yüzde 8.3 düşerek 98 dolara geriledi.

    petrol

    ABD HAM PETROL VARİLİ 94,04 DOLARA DÜŞTÜ

    ABD hafif ham petrolü yüzde 8,7 düşüşle 94,04 dolara geriledi. Hem Brent hem ABD hafif ham petrolü 1 Mart'tan bu yana ilk kez varil başına 100 doların altına düştü. Brent, 7 Mart'ta gördüğü 14 yılın zirvesinden bu yana neredeyse 40 dolar gerilerken, ABD hafif ham petrolü neredeyse bir hafta önce 2008'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinden bu yana 30 doların üzerinde düştü.


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