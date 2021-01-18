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    Rusya'nın petrol gelirleri düşüşte

    Daha önce de haberlere konu ettiğimiz gibi koronavirüs salgını küresel ekonomiyi olumsuz etkileyerek Rusya'da da petrol ihracatına sekte vurdu.
    • AA
    • 18.01.2021 - 17:27
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 17:32
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    Rusya'nın petrol gelirleri düşüşte

    Petrol ve doğalgaz ihracatı Rusya'da, federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Rusya'nın petrol ihracat geliri, 2020'nin Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 azalarak, 66 milyar 300 milyon dolara geriledi.

    PETROL İHRACAT HACMİ YÜZDE 11 AZALDI

    Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, geçen yılın 11 ayında yıllık bazda yüzde 11 azalarak, 220 milyon tona düştü.

    PETROL GELİRİ YÜZDE 41 GERİLEDİ

    Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri de yüzde 41 azalışla 66 milyar 300 milyon dolar oldu.

    Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir, geçen yıl da bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek, 121 milyar dolara gerilemişti.

    Rusya nın petrol gelirleri düşüşte #1

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