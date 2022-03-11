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- Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 62 yükseldi
Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 62 yükseldi
Dünyada yaşanan enerji krizi doğalgaz maliyetlerini artırdı ve hava sıcaklıklarının aşırı düşmesi ile birlikte doğalgaz arzı yükseldi. Bu da ocak ayında Rusya'nın doğalgaz ihracat geliri artışa geçti.
- AA
- 11.03.2022 - 16:22
Rusya'nın ocak ayı doğalgaz ihracat geliri aylık yüzde 2,9, yıllık ise yüzde 62 arttı.
Rusya'nın petrol ihracat geliri, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62 artarak 10,1 milyar dolara çıktı.
RUSYA'NIN OCAK AYINDA İHRAÇ ETTİĞİ DOĞALGAZ MİKTARI: 17,8 MİLYON TON
Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi ocakta geçen yıla kıyasla yüzde 2,9 artarak 17,8 milyon tona çıktı.
RUSYA'NIN İHRACAT GELİRİ 10,1 MİLYAR DOLAR
Bu dönemde artan petrol fiyatları nedeniyle Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 62 artışla 10,1 milyar dolar oldu.
Rusya-Ukrayna savaşı sırasında artan enerji endişeleri fiyatları artışı sonrası ülkenin şubat ayı ihracat rakamları da merakla bekleniyor.