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Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 62 yükseldi

Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 62 yükseldi

Dünyada yaşanan enerji krizi doğalgaz maliyetlerini artırdı ve hava sıcaklıklarının aşırı düşmesi ile birlikte doğalgaz arzı yükseldi. Bu da ocak ayında Rusya'nın doğalgaz ihracat geliri artışa geçti.