Rusya'nın petrol ihracatı geliri yüzde 46,5 arttı

Rusya'nın petrol ihracatı geliri, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,5 artarak 89 milyar dolara çıktı.

Petrol ve doğalgaz, Rusya'nın elindeki önemli güçler olarak dikkat çekiyor. Bu alanlarda yapılan ihracat da Rus ekonomisinin elindeki önemli silahlardan.

BÜTÇENİN YÜZDE 40'I

Petrol ve doğalgaz ihracat tutarı, Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

RUSYA'NIN PETROL İHRACATI YÜZDE 46,5 ARTTI

Rusya'nın petrol ihracatı geliri, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,5 artarak 89 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ihracat gelirinin arttığı ülkede petrol ihracat hacmi yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 azalarak 191,2 milyon tona geriledi.