Petrol
113.41
2.26%
Euro
15.83
0.76%
Dolar
14.94
0.53%
Altın
904.16
0.83%
Borsa
2455
-0.47%
Bitcoin
547.494
-7.33%
BTXN Coin
15.78
-4.42%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Rusya'nın petrol ve gaz ihracatından geliri azaldı

    Ülkedeki Maliye Bakanlığı, geçen ay beklenenden yaklaşık 2 milyar dolar daha az gelir elde edildiğini duyurdu.
    • 06.05.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 13:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'nın petrol ve gaz ihracatından geliri azaldı

    Batı'dan enerji ambargosu, Rusya'nın bu alanda elde ettiği gelirde azalmaya neden oldu.

    Rusya Maliye Bakanlığı, ortaya çıkan tabloya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Buna göre, Rus bütçesi, nisan ayında petrol ve doğalgaz ihracatından beklenenden 133 milyar ruble daha az gelir elde etti.

    Mayıs beklentisi 414 milyar ruble

    Açıklamada, petrol ve gaz ihracatından elde edilen ilave gelirlerin mayısta 414 milyar ruble (yaklaşık 6,3 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

    Geçen ay beklenenden daha az gelir elde edildi

    Nisanda bütçesinin ise beklenenden 133 milyar ruble (yaklaşık 2 milyar dolar) daha az gelir elde edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, buna göre nisan-mayısta toplam ilave gelirin 281 milyar ruble düzeyinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

    Döviz ve altın alımı yapılmayacak

    AA'nın haberine göre, Rus hükümetinin bütçe kurallarında bu yıl bazı değişiklikler yaptığının anımsatıldığı açıklamada, buna göre, ilave bütçe gelirleriyle döviz ve altın alımının yapılmayacağına işaret edildi.

    Rusya nın petrol ve gaz ihracatından geliri azaldı #1


    İlginizi Çekebilir

    Belçika'da ehliyetsiz yakalanan sürücüye hapis
    Dünya

    Belçika'da ehliyetsiz yakalanan sürücüye hapis

    Bu yıl geleneksel bahçe etkinliklerine katılmayacak
    Dünya

    Bu yıl geleneksel bahçe etkinliklerine katılmayacak

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir