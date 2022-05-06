Rusya'nın petrol ve gaz ihracatından geliri azaldı

Ülkedeki Maliye Bakanlığı, geçen ay beklenenden yaklaşık 2 milyar dolar daha az gelir elde edildiğini duyurdu.

Batı'dan enerji ambargosu, Rusya'nın bu alanda elde ettiği gelirde azalmaya neden oldu.

Rusya Maliye Bakanlığı, ortaya çıkan tabloya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, Rus bütçesi, nisan ayında petrol ve doğalgaz ihracatından beklenenden 133 milyar ruble daha az gelir elde etti.

Mayıs beklentisi 414 milyar ruble

Açıklamada, petrol ve gaz ihracatından elde edilen ilave gelirlerin mayısta 414 milyar ruble (yaklaşık 6,3 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Geçen ay beklenenden daha az gelir elde edildi

Nisanda bütçesinin ise beklenenden 133 milyar ruble (yaklaşık 2 milyar dolar) daha az gelir elde edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, buna göre nisan-mayısta toplam ilave gelirin 281 milyar ruble düzeyinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Döviz ve altın alımı yapılmayacak

AA'nın haberine göre, Rus hükümetinin bütçe kurallarında bu yıl bazı değişiklikler yaptığının anımsatıldığı açıklamada, buna göre, ilave bütçe gelirleriyle döviz ve altın alımının yapılmayacağına işaret edildi.