Rusya'nın ruble ile doğalgaz satış kararı sözleşmelere yansıdı

Rusya, dost olmayan ülkelere doğalgaz satışını ruble ile yapacağını ilan ettikten sonra Avrupa'nın gaz alım sözleşmeleri belirsizliğe düştü.

Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından özellikle Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşılık veren ülke de bazı kararlar açıklamıştı. Bunlardan birisi de Rus hükümeti tarafından Rusya'ya yönelik dost olmayan ülkeler listesini 7 Mart'ta onaylaması olmuştu.

Dost olmayan ülkelerin listesi kabarık

Listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.

Rus gazını almak isteyen Gazprombank 'ta hesap açmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Mart'ta imzaladığı kararnameye göre, Rus gazı alan ilgili ülkelerin, Gazprombank'ta hesap açmaları gerekiyor.

Dost olmayan ülkelerin ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından söz konusu fonlar, Moskova Borsası'nda rubleye çevrilecek.

Kabul etmeyenin gazı kesilecek

Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.

Almanya ve Fransa ödemeyi reddetti

Almanya ve Fransa'nın rubleyle ödemeyi reddettiğini duyurmasının ardından ise Avrupa'nın gaz alım sözleşmelerinde belirsizlikler ortaya çıktı.

"Kararnameyle Gazprom, gaz akışını kesme hakkına sahip olacaktır"

Putin'in imzaladığı kararnamenin ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşı bir misilleme olduğunu ifade eden Kauzlarich, "Ödemelerin Rusya dışındaki bir emanet hesaba yapılması da bir diğer çözüm olabilir. Moskova bu tür hesaplara ancak yaptırımlar kaldırıldığında ve Ukrayna'nın Putin'in işgalinden kaynaklanan insani veya maddi kayıplara ilişkin talepleri ödendikten sonra erişebilecektir. Putin'in bu hamlesinin, ABD ve Batı yaptırımlarına karşı bir misilleme olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.