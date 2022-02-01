Rusya'nın Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı iki katına çıktı

Rusya'nın Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı iki katına çıktı

Avrupa'nın enerji krizinde doğalgaz talebi arttı. Böylelikle Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğalgaz miktarını iki katına çıkardı.

Slovakya doğalgaz iletim şirketi Eustream şirketi verilerine göre, Ukrayna sınırındaki Velke Kapusany bağlantı noktası üzerinden Slovakya'ya Rus gazı sevkiyatında artış yaşandı.

RUSYA'YA DOĞALGAZ SEVKİYATI İKİ KATINA ÇIKTI

Dün Ukrayna üzerinden Slovakya'ya günlük 48,4 milyon metreküp doğalgaz sevk edilirken, bugün söz konusu güzergah üzerinden 80 milyon metreküp doğalgaz sevk edilecek.

Rusya, Ukrayna üzerinden doğalgaz gönderdiği Polonya güzergahından sevkiyatları ise 19 Ocak'ta durdurmuştu.

TTF'DE İŞLEM GÖREN MART VADELİ KONTRATLARIN FİYATI YÜZDE 8 DÜŞTÜ

Verilerin açıklanmasının ardından, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı yaklaşık yüzde 8 geriledi.