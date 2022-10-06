Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri azaldı

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri artarken, ekim ayında azalışa geçildiğinin bilgisi geldi.

Rusya Maliye Bakanlığı, eylül ayında Rusya’nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervlerinin geldiği noktayı aktardı.

Rusya’nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri eylülde 1 trilyon ruble yani yaklaşık 16,5 milyar dolar azalarak 10,8 trilyon rubleye geriledi.

Ulusal Refah Fonu’nda 1 Eylül itibarıyla 11,8 trilyon ruble vardı. Fon hacminin eylülde 1 trilyon ruble azaldığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, buna göre toplam hacmin de 1 Ekim itibarıyla 10,8 trilyon rubleye gerilediği belirtildi.

Fon üç farklı yerde saklanıyor

Açıklamada, fonun önemli bir kısmının Rusya Merkez Bankası’nda, bir kısmının VTB ve Gazprombank’ta bulunduğu kaydedildi.