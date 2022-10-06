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Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri azaldı
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri artarken, ekim ayında azalışa geçildiğinin bilgisi geldi.
- 06.10.2022 - 16:57
- Güncelleme : 06.10.2022 - 16:59
Rusya Maliye Bakanlığı, eylül ayında Rusya’nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervlerinin geldiği noktayı aktardı.
Rusya’nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri eylülde 1 trilyon ruble yani yaklaşık 16,5 milyar dolar azalarak 10,8 trilyon rubleye geriledi.
Ulusal Refah Fonu’nda 1 Eylül itibarıyla 11,8 trilyon ruble vardı. Fon hacminin eylülde 1 trilyon ruble azaldığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, buna göre toplam hacmin de 1 Ekim itibarıyla 10,8 trilyon rubleye gerilediği belirtildi.
Fon üç farklı yerde saklanıyor
Açıklamada, fonun önemli bir kısmının Rusya Merkez Bankası’nda, bir kısmının VTB ve Gazprombank’ta bulunduğu kaydedildi.