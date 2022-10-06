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    Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri azaldı

    Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri artarken, ekim ayında azalışa geçildiğinin bilgisi geldi.
    • 06.10.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 16:59
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    Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri azaldı

    Rusya Maliye Bakanlığı, eylül ayında Rusya’nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervlerinin geldiği noktayı aktardı.

    Rusya’nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri eylülde 1 trilyon ruble yani yaklaşık 16,5 milyar dolar azalarak 10,8 trilyon rubleye geriledi.

    Ulusal Refah Fonu’nda 1 Eylül itibarıyla 11,8 trilyon ruble vardı. Fon hacminin eylülde 1 trilyon ruble azaldığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, buna göre toplam hacmin de 1 Ekim itibarıyla 10,8 trilyon rubleye gerilediği belirtildi.

    Fon üç farklı yerde saklanıyor

    Açıklamada, fonun önemli bir kısmının Rusya Merkez Bankası’nda, bir kısmının VTB ve Gazprombank’ta bulunduğu kaydedildi.

    Ruble


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