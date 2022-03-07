Euro
15.56
-0.11%
Dolar
14.28
0.48%
Altın
912.01
1.42%
Borsa
1987
-0.19%
Bitcoin
550.618
-3.06%
BTXN Coin
37.33
-2.25%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Rusya'nın yabancı alacaklılara ödemeleri aksayabilir

    Rusya'nın yabancı alacaklılara borç geri ödemelerinin, Batı ülkelerinin getirdiği yaptırımlar nedeniyle aksayabileceği bildirildi.
    • REUTERS
    • 07.03.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 10:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'nın yabancı alacaklılara ödemeleri aksayabilir

    Rusya-Ukrayna savaşı devam ettikçe Rusya'ya uygulanan yaptırımlar para biriminin değerini düşürdü, ekonomik hareketleri kısıtlandı. Rusya bu şartlarda borçlarını ödeme konusunda tıkanmaya başladı.

    RUSYA TEMERRÜTE DÜŞEBİLİR

    Rusya yabancı alacaklılara borç geri ödemelerinin, Batı ülkelerinin getirdiği yaptırımlar nedeniyle aksayabileceği açıklanarak, ülkenin 1917 Bolşevik devriminden bu yana ilk defa yabancı para cinsi tahvillerinde temerrüte düşebileceği ihtimalini gündeme getirdi.

    TAHVİL ÖDEMELERİ TAM VE ZAMANINDA YAPILACAK

    Rusya Maliye Bakanlığı, tahvil ödemelerini zamanında ve tam olarak yapacağını açıkladı ancak ödemelerin, uluslararası yaptırımlar nedeniyle aksayabileceğini ifade etti.

    Rusya'nın bu açıklaması, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri operasyon ile Ukrayna'ya girme emrini 24 Şubat'ta vermesinin ardından Batı tarafından 640 milyar dolar rezervinin çoğu dondurulan Rusya'nın temerrüte düşeceği ihtimalini artırdı.

    Ruble

    TAHVİL ÖDEMELERİ YABANCI PARA CİNSİNDEN YAPILACAK

    Bakanlık yaptığı açıklamada, Rusya'nın yerli yatırımcılara yabancı para cinsinden tahvil ödemelerini ruble ile yapacağını ekledi.

    Fitch ve Moody's, Rusya'nın ülke kredi notunun altı kademe düşürerek yatırım yapılabilir düzeyin altına indirmişti.


    İlginizi Çekebilir

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Avcılar'da, semt pazarında kaldırım çöktü
    3. Sayfa

    Avcılar'da, semt pazarında kaldırım çöktü

    Edirne’de zincir marketlere stokçuluk denetimi
    Ekonomi

    Edirne’de zincir marketlere stokçuluk denetimi

    Görüş Bildir