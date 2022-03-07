Rusya'nın yabancı alacaklılara ödemeleri aksayabilir

Rusya'nın yabancı alacaklılara borç geri ödemelerinin, Batı ülkelerinin getirdiği yaptırımlar nedeniyle aksayabileceği bildirildi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ettikçe Rusya'ya uygulanan yaptırımlar para biriminin değerini düşürdü, ekonomik hareketleri kısıtlandı. Rusya bu şartlarda borçlarını ödeme konusunda tıkanmaya başladı.

RUSYA TEMERRÜTE DÜŞEBİLİR

Rusya yabancı alacaklılara borç geri ödemelerinin, Batı ülkelerinin getirdiği yaptırımlar nedeniyle aksayabileceği açıklanarak, ülkenin 1917 Bolşevik devriminden bu yana ilk defa yabancı para cinsi tahvillerinde temerrüte düşebileceği ihtimalini gündeme getirdi.

TAHVİL ÖDEMELERİ TAM VE ZAMANINDA YAPILACAK

Rusya Maliye Bakanlığı, tahvil ödemelerini zamanında ve tam olarak yapacağını açıkladı ancak ödemelerin, uluslararası yaptırımlar nedeniyle aksayabileceğini ifade etti.

Rusya'nın bu açıklaması, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri operasyon ile Ukrayna'ya girme emrini 24 Şubat'ta vermesinin ardından Batı tarafından 640 milyar dolar rezervinin çoğu dondurulan Rusya'nın temerrüte düşeceği ihtimalini artırdı.

TAHVİL ÖDEMELERİ YABANCI PARA CİNSİNDEN YAPILACAK

Bakanlık yaptığı açıklamada, Rusya'nın yerli yatırımcılara yabancı para cinsinden tahvil ödemelerini ruble ile yapacağını ekledi.

Fitch ve Moody's, Rusya'nın ülke kredi notunun altı kademe düşürerek yatırım yapılabilir düzeyin altına indirmişti.