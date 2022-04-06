Rusya'ya ambargo uygulayan Avrupa'da kömür fiyatları arttı

Avrupa'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Rusya'ya karşı uyguladığı ekonomik yaptırımların geri dönüşleri de yıkıcı olmaya başladı.

Avrupa'nın dün Rusya'ya kömür yaptırımı yapacağını ilan etmesinin ardından kömürün tonu yüzde 12,6 yükselerek 295 dolar oldu.

AB 5. YAPTIRIM PAKETİNİ AÇIKLADI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanacak 5'inci yaptırım paketi kapsamında, dün ülkeden yılda 4 milyar dolar değerinde kömür ithalatına yasak getireceklerini ve bu ambargonun Rusya için önemli bir gelir kaybı oluşturacağını bildirdi.

KÖMÜR VADELİ FİYATI YÜZDE 12,6 YÜKSELEREK 295 DOLAR OLDU

Açıklamanın ardından API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda nisan kontratlarında kömürün ton fiyatı dün bir önceki kapanışa göre yüzde 12,6 yükselerek 295 dolar olmuştu.

TON BAŞI FİYATLAR 303 DOLAR

Bugün ise ton başı fiyatlar dünkü kapanışa göre yüzde 4,5 artarak 303 dolara çıktı. API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda mayıs vadeli kontratlarda kömürün fon fiyatı 330, haziran vadeli kontratlarda ise 323 dolara yükseldi.

KÖMÜR İTHALATININ YÜZDE 54'Ü RUSYA'DAN

AB, 2002'de toplam kömür ithalatının yüzde 54'ünü Rusya'dan yaptı.

Rusya, Endonezya ve Avustralya'nın ardından dünyanın en büyük üçüncü kömür ihraç eden ülkesi konumunda bulunuyor.