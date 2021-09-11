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    Rusya'ya giden kuru yük gemisi İstanbul Boğazı’nda arızalandı

    İzmir'den Rusya'nın Rostov Limanı'na giden 114 metre boyundaki DUNE 2 isimli gemi İstanbul Boğazı'nda arızalanarak Çayırbaşı açıklarına demirledi.
    • DHA
    • 11.09.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 11.09.2021 - 11:08
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    Rusya'ya giden kuru yük gemisi İstanbul Boğazı’nda arızalandı

    İzmir'den Rusya'ya giden 114 metre boyundaki DUNE 2 isimli gemi İstanbul Boğazı'nda arızalanınca Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma römorkörü eşliğinde Çayırbaşı açıklarına demirletildi.

    GEMİ SABAH SAATLERİNDE BOĞAZ'A GİRİŞ YAPTI

    DUNE 2 adlı kuru yük gemisi Aliağa'da yükünü boşalttıktan sonra Rusya'nın Rostov Limanı'na gitmek için sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

    GEMİ KANDİLLİ AÇIKLARINDA ARIZILANDI

    Kandilli açıklarına ulaştığı sırada gemide makine arızası meydana geldi.

    Rusya ya giden kuru yük gemisi İstanbul Boğazı’nda arızalandı #1

    KIYI EMNİYET'TEN YARDIM İSTENDİ

    DUNE 2 isimli kuru yük gemisinin kaptanı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik Hizmetlerinden yardım istedi.

    Rusya ya giden kuru yük gemisi İstanbul Boğazı’nda arızalandı #2

    ARIZALI GEMİ ÇAYIRBAŞI AÇIKLARINDA DEMİRLİ

    Olay yerine kurtarma 14 römorkörü ve kılavuz kaptan gönderildi. Arızalı gemi Çayırbaşı açıklarına demirletildi.

    Rusya ya giden kuru yük gemisi İstanbul Boğazı’nda arızalandı #3

    Rusya ya giden kuru yük gemisi İstanbul Boğazı’nda arızalandı #4

    Rusya ya giden kuru yük gemisi İstanbul Boğazı’nda arızalandı #5

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