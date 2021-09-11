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- Rusya'ya giden kuru yük gemisi İstanbul Boğazı’nda arızalandı
Rusya'ya giden kuru yük gemisi İstanbul Boğazı’nda arızalandı
İzmir'den Rusya'nın Rostov Limanı'na giden 114 metre boyundaki DUNE 2 isimli gemi İstanbul Boğazı'nda arızalanarak Çayırbaşı açıklarına demirledi.
- DHA
- 11.09.2021 - 11:06
- Güncelleme : 11.09.2021 - 11:08
İzmir'den Rusya'ya giden 114 metre boyundaki DUNE 2 isimli gemi İstanbul Boğazı'nda arızalanınca Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma römorkörü eşliğinde Çayırbaşı açıklarına demirletildi.
GEMİ SABAH SAATLERİNDE BOĞAZ'A GİRİŞ YAPTI
DUNE 2 adlı kuru yük gemisi Aliağa'da yükünü boşalttıktan sonra Rusya'nın Rostov Limanı'na gitmek için sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
GEMİ KANDİLLİ AÇIKLARINDA ARIZILANDI
Kandilli açıklarına ulaştığı sırada gemide makine arızası meydana geldi.
KIYI EMNİYET'TEN YARDIM İSTENDİ
DUNE 2 isimli kuru yük gemisinin kaptanı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik Hizmetlerinden yardım istedi.
ARIZALI GEMİ ÇAYIRBAŞI AÇIKLARINDA DEMİRLİ
Olay yerine kurtarma 14 römorkörü ve kılavuz kaptan gönderildi. Arızalı gemi Çayırbaşı açıklarına demirletildi.